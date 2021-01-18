　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

超噁！妙齡女搭捷運上班突然「腿濕一塊」　警追變態噴精狼

▲雙北捷運環狀線19日開始免費試乘，北市捷運警察隊擴編人力維安。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市捷運警察隊與新北警方獲報噴精變態狼事件後已加強營運動線維安。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

台北市萬華警方表示，日前一名年約25歲的林女搭乘捷運板南線，行經捷運西門站時，發現自己長褲上多了一灘不明黏糊噁心液體，她回想前幾站曾有人藉人潮壅擠刻意靠近，懷疑遭人「噴精」，立刻向站務人員報警求助，轄區西門町所獲報後協助調查，確認案發地點後轉交新北市警方偵辦，捷運警察、新北警方正依林女述特徵積緝捕這名噁爛噴精狼。

據了解：1月15日上午被害林姓女子在新北市搭乘捷運板南線，往南港方向行進，搭車到一半，突然發現自己褲上有一灘不明液體，她懷疑遭到變態男「噴精」猥褻，深感噁心之餘，立刻從捷運西門站下車奔向站務人員求助。

轄區西門町派出所證實表示，當天接獲站務人員通報，立刻派員到場瞭解。林女指稱1名身高約160公分、身穿深色上衣的男子，趁著車廂中人潮壅擠刻意靠近推擠，事後褲子上就多了一灘液體。

因林女堅稱是在列車行經板橋、新埔站之間遭猥褻，員警受理案件後，依規定通報給案發生地新北市市警方接手偵辦；北市警方表示，上班女子遭「噴精」行為恐涉刑法第224條強制猥褻罪，「對於男女以強暴、脅迫、恐嚇、催眠術或其他違反其意願之方法，而為猥褻之行為者，可處以6月以上5年以下有期徒刑」民眾切勿以身試法。

【相關新聞】

獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

青山宮遶境10萬人　警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

快訊／館長槍擊案「搞丟50萬AP名錶」　新北警承認了：懲處人員

台中五寶爸辭洗車廠工作！存款800元　4家人完全沒幫忙…原因曝光

快訊／台南住宅鐵厝大火　驚傳父女受困！

3度罹癌必須切掉左臉…14歲少年許願：想在面目全非前見媽媽一面

約網友見面狂搶8千逃逸！蘆洲警火速逮2男　還查扣二級毒品

帶3歲兒上班遭老闆虐打！單親媽痛曝「背後原因」　警方找到人了

猛男健身被醉漢猥褻　暴怒連出10拳「當場打死」

台中3歲男童「屁股黑瘀」！燒烤店老闆遭爆虐打　千人怒喊肉搜

27筆記掀司法醜聞！收3件襯衫vs.5件　劍青檢改斥：1件都不可以

塞車有解！新北汐止、淡水重大交通路廊工程起手式

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

社會熱門新聞

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被寄生　狂刺41刀奪母女命

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

即／台鐵調車工遭「2節車廂夾中間」！　送醫搶救不治

禮儀師摔棺下跪　同業：嚴重犯大忌

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍

千萬I8超跑逆撞納智捷！「鷗翼」全開車頭爆爛

賓士飛對向！　21歲男載長髮女友泡完湯翻車

更多熱門

相關新聞

面試被誇！他等1個月沒下文　網揭真相

面試被誇！他等1個月沒下文　網揭真相

近期受到新冠肺炎疫情影響，讓許多人更難求得理想的工作。一名網友發文表示，他參加完面試後，人資告訴他「面談表現優秀」，加上他也真的很喜歡該份工作，因此打算錄取後就拒絕其他家公司的面試，怎料等了超過一個月後，仍遲遲沒下文，讓他相當心急。貼文一出，立刻引發網友熱議，還有過來人道破背後真相。

快訊／捷運淡水信義線故障！

快訊／捷運淡水信義線故障！

北捷噁男「嘉明」亂抹　她喊變態遭摀嘴

北捷噁男「嘉明」亂抹　她喊變態遭摀嘴

菜籃族替北投94年老透天鍍金　每坪地價226萬成交

菜籃族替北投94年老透天鍍金　每坪地價226萬成交

他上捷運驚覺搭反　急下車毛爆：是同一站

他上捷運驚覺搭反　急下車毛爆：是同一站

關鍵字：

捷運噴精妙齡女子上班通勤

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面