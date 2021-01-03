獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

▲ptt放話「血染跨年」的幕後藏鏡人3日驚傳遭刑事局逮捕。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者張君豪、劉昌松／連線報導

網路知BBS、PTT竟然出現恐嚇文，有網友以「最終版2020最後1天末日上演、血染台灣各處」為題，po文揚言組成30人的去死團，將在31日跨年前，在台北101、台中高鐵、高雄新堀江等地和警察同歸於盡；刑事局根據po文在PTT、轉文到網路巴哈姆特論壇的兩個帳號，30日約談家住宜蘭羅東的游姓男子（28歲）轉貼巴哈姆特論壇的湯男（26歲）均遭刑事局派員約談調查。

但警方追查發現兩人帳號疑似遭盜用，經過刑事局出動專責網路犯罪調查、專精網路資安技術的幹員支援，順利查出游男等人帳號遭到一名家住高雄的男子盜用，該男並利用VPN跳板程式、刻意製造上網發恐嚇文地點在日本的假象，但仍遭警方突破，刑事局專案小組幹員今天到高雄市逮捕這名涉案人，警方並查扣犯案電腦，目前已帶回刑事局偵訊。

根瞭解，原本游男遭盜用的PTT帳號「you818212004」發佈的恐嚇貼文「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」是在30日凌晨5點發出，警方調閱上述IP是日本電信電話（Nippon Telegraph and Telephone Corporation）的網路服務，且該帳號在發布這5篇恐嚇文前，已經有3年半時間沒有PO文，警方約談游男後排除他涉案、案情轉為是帳號遭到他人冒用。

據瞭解：目前網民使用VPN（虛擬私人網路）程式可自行變更上網IP，藉此規避警方追查，但警方根據冒用帳號的網路使用歷程，比對該帳號使用日本IP數列，在PTT竟有多組帳號使用。

刑事局專案小組犧牲跨年假期，對使用該組IP的PTT網站帳號進行PO文紀錄、網路歷程排查，再逐一排除多組可疑帳號，鎖定家住高雄市的涉案藏鏡人（27歲）3日上午派幹員親赴高雄將他逮捕歸案。

檢警調查發現該名男子相當年輕，卻對電腦網路技術相當熟悉，警方不排除他使用網路程式工具以暴力法測試PTT、巴哈姆特論壇帳號，取得部分使用懶人密碼用戶使用權；或者透過其他管道收購上述平台帳號。

該男趁著跨年前抒發自己對時事的不滿上網PO文揚言要在2020年最後一天「末日上演、血染台灣各處」但恐嚇文內容語法卻相當稚嫩且錯字不少，讓檢警接獲報案就朝年輕網友涉案方向偵辦。刑事局並當場查扣該男犯案手機、電腦等證物進行數位鑑識、由於該男子到案後說法避重就輕，顯然有推卸責任之虞，警方將待鑑識分析該男手機、電腦上網紀錄等數位證據出爐後在行二度複訊，預計4日上午會將將他依違反妨害電腦使用、恐嚇公眾安全等罪嫌移送台北地檢署偵辦。



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