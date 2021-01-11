上捷運「驚覺搭反」！急下車毛爆：還是松江南京　橘線另1站也有過

▲閃光上車後，竟彷彿來到「平行時空」。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者曾筠淇／綜合報導

如果要從綠線（松山新店線）轉乘橘線（中和新蘆線），便可以從「松江南京站」轉車。一名網友日前和學弟、學妹一同從南京復興站搭到松江南京站後，分別走往不同方向的月台；由於他的車先進站，所以上車後，他便與學弟、學妹們揮手道別，怎料到了下一站時，他竟又看見學弟、學妹們在外頭，讓他嚇得趕緊下車，但此時的站名卻顯示「松江南京站」，讓他覺得非常奇怪。

這名網友替閃光（另一半）在PTT的marvel板上，以「剛從松江南京捷運回家」為題發文，閃光日前和大學的學弟、學妹吃「家聚」（即和直屬吃飯），飽足後便一同從南京復興站上車，由於所有人的目的地都在橘線上，因此大家便一起先搭到「松江南京站」轉車。

[廣告]請繼續往下閱讀...

抵達松江南京站後，閃光的車子正好進站，於是他便跑上「往南勢角」的車，學弟、學妹則在車外和他道別後，走往另一邊的月台等車。閃光在捷運上戴耳機聽歌，眼見車子開往下一站時，他卻發現「學弟妹正在等車！」

閃光當時認為應該是自己搭錯邊，因此捷運停下後，他便立即下車，怎料「下一站」的站名竟顯示「松江南京站」。閃光先放下心中疑慮，趕緊從另一邊的月台上車，不過上車後越想越詭異，若搭錯方向的話，站名理應顯示「行天宮站」，而且當時明明很多人都上車，居然只有他發現自己搭錯車，「好奇怪！」

▲閃光從松江南京站上車後，搭了一站卻還是抵達「松江南京站」。示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

貼文一出，不少網友紛紛留言回應，「你是不是偷喝酒」、「已經繞了一圈回來了」、「你是時空旅人」、「這超毛」、「感覺好像穿越時空一樣神奇」、「一種平行時空的概念」、「好好奇監視器拍到的東西」、「完全不可能，車頭處會有人員看乘客上車狀況」、「你來到一個與本來世界幾乎一模一樣的平行世界啦」。

也有網友回應，「我也遇過，在古亭上車過了十幾分鐘感覺時間都沒在動，結果回神我到了東門，我每天搭不可能搞錯站與站的時間，但那時候我真的覺得時間停了」、「香港某地鐵站據說是通往另一個世界的連結通道，或許松江南京也是」、「我以前有一次也是這樣」。

原PO表示，閃光事後還打電話問學妹，確認自己是否搭上往南勢角的列車，得到「對啊」的回應後，猶豫著「是不是要去收驚、拜拜？」