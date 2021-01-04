超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

記者張君豪／台北報導

2020年12月30日凌晨，在PTT及巴哈姆特等各大網路論壇，有網友以「最終版2020最後1天末日上演 血染台灣各處」為標題，稱將組30多人的血染炸彈去死去死團，兵分全台北、中、南等處要血刷各跨年舞台，讓若現場被警方發現時就同歸於盡，並準備在各大知名景點置放大規模爆破彈，讓跨年日血染台灣等言論，引發網友恐慌，刑事局4日上午召開記者會宣布破案。

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男，3日上午遭警方逮捕。（圖／記者張君豪翻攝）

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男3日上午遭警方逮捕，並查扣3台筆電和手機。（圖／記者張君豪攝）

警方證實3日上午派便衣刑警到高雄三民區洪姓犯嫌（28歲、經查有妨害電腦使用前科）租屋處，出示拘票將他逮捕。警方調查，洪男大學畢業後都在超商打工，並因興趣自學網路技術，他租屋處僅有約3-4坪大小，卻購買了3部筆記型電腦，但幹員入屋發現雅房內都是零食塑膠袋、以及堆滿地滿的衣物寢具，幾乎寸步難行並散發異味，警方查扣3部筆電和一部OPPO手機。

▲涉嫌PTT發文嗆跨年血洗台灣的前超商店員洪男3日上午遭警方逮捕，圖為查扣手機。（圖／記者張君豪攝）

刑事局幹員查扣筆電進行初步鑑識，發現3日警方登門前，洪男已將筆電所有硬碟資料初始化（恢復到原廠出廠設定）內部硬碟、記憶卡資料已完全抹除滅證意圖明顯，手機也有密碼上鎖，且落網後不願意提供密碼；刑事局目前已透過科技研發科專業人員進行數位鑑識還原，希望能還原硬碟資料並攻破洪男手機，釐清他涉案程度，以及幕後有無集團藏鏡人。

刑事局偵四大隊與科技研發科、偵九大隊、電偵大隊、新竹市刑警大隊、宜蘭縣政刑大成立專案小組，報請台北地檢署則股檢察官廖彥鈞指揮展開調查。

檢警經網路數據分析，發現嫌犯利用網路技術盜用他人帳號、使用VPN跳板IP位置，藉此規避警方查緝，但仍遭警方比對突破鎖定紅男涉案，但洪男到案後裝死否認涉案，對於自己將筆電手機所有資料刪除則行使緘默權不發一語，警詢後將依斥犯刑法恐嚇公眾罪嫌，預計4日中午移送台北地檢署複訊。

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