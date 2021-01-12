北捷變態男！「嘉明」亂抹婦人　再跟她進車廂拉手摸下體

▲台北一名在北捷塗抹疑似精液液體，並拉一名人妻手摸自己下體。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

台北一名王姓男子在搭乘台北捷運文湖線見到面容姣好婦人獨自行走，眼見有機可趁一路尾隨，竟抓婦人手塗抹不明液體，嚇得婦人衝到洗手間清洗，沒想到王男又二度起犯意，還尾隨對方上捷運，在車廂內出手抓婦人左手並朝自己下體摸，台北地檢署12日將王男依強制猥褻罪起訴。

檢警調查，去年10月1日下午6時許，王男在北捷文湖線開到大安站與科技大樓間時，見芳芳（化名）長得不錯身材也好，獨自搭乘手扶梯，竟徒手抓住芳芳手部並塗抹不明液體，芳芳嚇壞，趕緊跑到洗手間清洗，再往車廂走去，不料王男埋伏於洗手間外等她出來。跟到車廂竟二度起淫心，一把抓住芳芳左手臂往他下體磨蹭。

芳芳被嚇到魂不守舍，下意識大喊「死變態」斥責，沒想到王男竟想摀住芳芳的嘴試圖讓她閉嘴。芳芳趕緊逃到其他車廂，並緊急按下車廂警鈴呼救，待捷警到場後經口述所有過程並報案，此時王男在手扶梯處被保全人員即時攔下，隨後將王男移送法辦。

經芳芳提告，檢方請警方調閱監視器畫面及查明不明液體為何，根據筆錄及監視器畫面所顯示的證據，台北地檢署在偵辦過後12日依強制猥褻罪將王男起訴。

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