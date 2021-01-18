英媒大篇幅報導台灣藝文「重回正軌」！點名衛武營：兼容東西方

▲大篇幅報導台灣的藝文中心讓生活「重回正軌」，並點名高雄衛武營成績。（圖／衛武營提供）



記者林育綾／綜合報導

台灣防疫成果再度被世界看見並欽羨！英國《金融時報》（Financial Times）近來大篇幅報導台灣的藝文中心讓生活「重回正軌」，並點名高雄衛武營及藝術總監簡文彬，發揮兼容東西方的充沛經驗，帶領這座新的劇院創新。對照西方國家因疫情再度關閉劇場，形成強烈反差。

英國《金融時報》是歐洲的權威媒體，日前大篇幅以「令人驚豔的台灣新藝文中心讓生活重回正軌」（Taiwan’s stunning new art centre springs back to life）為題報導，並點名2018年成立的高雄衛武營國家藝術文化中心，作為新劇場的表現。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲英國《金融時報》日前大篇幅以「令人驚豔的台灣新藝文中心讓生活重回正軌」（Taiwan’s stunning new art centre springs back to life）為題報導。（圖／衛武營提供）



報導指出，去年上半年全球受到疫情衝擊，台灣是第一個重新站起、並恢復舉辦現場音樂會的國家；而今年上半年，在完善的防疫措施下，台灣民眾仍然能夠持續安心享受完整的戶外與廳院的演出。

報導並提及，衛武營藝術總監簡文彬作為亞洲第一位德國萊茵歌劇院終身駐院指揮，如何發揮他兼容東西方的充沛經驗，以台灣首位藝術家出任國家級劇院藝術總監身份，帶領世界最大單一屋頂劇院衛武營，從創新的精神出發，在這座台灣最新的文化設施發掘表演藝術的嶄新可能，例如衛武營歌劇院不僅有經典歌劇演出，還有觀眾及演出者同在舞台的沉浸式劇場。

▲▼英媒體讚高雄衛武營。（圖／衛武營提供）

簡文彬表示，台灣得以持續讓藝術不曾因疫情影響而間斷，歸功於辛苦的醫護人員、全體民眾以及政府的努力，讓藝術家可透過藝術的能量，陪伴眾人從疫情站起。許多外國藝術家與劇場羨慕台灣如此成就，也好奇如何辦到，我們樂於和國外友人分享經驗，並期盼世界儘速走出疫情陰霾，重回正軌。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來