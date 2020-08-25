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疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出

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記者林育綾／綜合報導

疫情期間許多國際演出合作紛紛取消，不過衛武營克服萬難與國際共製歌劇《杜蘭朵》，演出陣容多達260人，許多來自海外的演員，在先前已完成隔離檢疫，將於本月28日、30日於衛武營歌劇院上演！此次演出票券已銷售一空，衛武營藝術總監簡文彬也說，在疫情期間搬演本劇，並在合乎防疫條件下全席開放入場，在國內外都有非常大的意義。

▲▼疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》將在台演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

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《杜蘭朵》去年4月由衛武營與國際共製，是亞洲首演，今年8月28日、30日將於衛武營歌劇院再度上演，由黎煥雄執導、衛武營藝術總監簡文彬親自率領長榮交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團、高雄市管樂團、以及台灣知名女高音左涵瀛、《大家都叫我咪咪》的林玲慧、韓籍男高音李勇勳等國內外優秀聲樂家共同演出。

簡文彬提到，《杜蘭朵》演出陣容達260人，在疫情期間搬演本劇，並在合乎防疫條件下全席開放入場，在國內外都有非常大的意義，一方面代表台灣防疫策略的成功，另外在全球邊境風險嚴管政策以及國際航班限縮之際，衛武營製作與演出團隊克服各種困難，讓這部歌劇得以順利與觀眾再度見面，展現台灣表演藝術工作者無比的意志力與耐心。而這次演出後，所有的舞台服裝道具，都要打包送回德國，因為這齣製作在德國非常熱門，之後也將繼續在德國演出。

▲▼疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲簡文彬提到，《杜蘭朵》演出陣容達260人，在疫情期間搬演本劇，並在合乎防疫條件下全席開放入場，在國內外都有非常大的意義。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

黎煥雄導演則說，「這個版本的杜蘭朵，是我們的驕傲」。杜蘭朵的劇本其實很難，有著很多跳躍無法銜接的觀點，在看過許多東西方版本的製作，沒有一個版本可以完整合理表現整個故事。所以用一個「現代女孩的夢境」來貫串劇情，穿越在故事中的元朝與現代之間，來詮釋杜蘭朵就是中國故事的這個觀點。

普契尼歌劇《杜蘭朵》自1926年問世至今將近百年，是國際各大歌劇院的必備劇碼。2015年衛武營與德國萊茵歌劇院於德國杜伊斯堡市立劇院推出跨國製作，由導演黎煥雄、服裝設計賴宣吾、舞台設計梁若珊、新媒體影像設計王俊傑等台灣創意團隊共同打造，為此劇注入當代東方美學內涵，找到與過往充滿西方想像的東方情懷、抑或是近年盛行的正統中國宮廷風格之外，截然不同的嶄新樣貌。

黎煥雄以他擅長的拼貼手法，讓劇情發展跳躍於虛實之間，加上以宮殿剪影、卷軸等簡約意象打造的舞台，而穿梭在古典與現代的服裝與造型，賦予觀眾更多想像與解讀的空間，對東、西方不同文化背景的觀眾，都能各自找到引發共鳴的感動。這也是這次製作在歐洲與台灣都能獲得盛大迴響的原因。

▲▼疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲疫情期全球最大規格歌劇！衛武營跨國共製《杜蘭朵》在台演出。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

飾演杜蘭朵公主一角的女高音左涵瀛，為台灣完美詮釋這個角色的第一人選，將以兼具抒情、花腔與戲劇女高音的特色，充分展現出公主從冷酷到溫柔的多樣面貌。在世界各大著名歌劇院演出，廣受好評的韓國籍男高音李勇勳，詮釋卡拉富王子的深情與勇敢。其他劇中角色，也分別由國內知名聲樂家擔綱，如美麗勇敢的柳兒由女高音林玲慧飾演；皇帝一角由男高音張玉胤擔任；男中音蔡文浩演出落難國王帖木兒；平、龐、彭三位大臣分別為吳翰衛、林健吉與黃亞中；宣旨官則由男中音李增銘演出。這齣歌劇匯集國內外的聲樂名家與台灣在地演出團隊，將為觀眾帶來令人驚豔的精彩演出。

衛武營所有活動舉辦前，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行六項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，活動落實量測額溫、手部消毒、實聯登記、全程佩戴口罩等措施，降低參加者與表演者感染風險。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。

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