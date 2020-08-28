《杜蘭朵》全席售完將線上直播！疫情以來全球最大規模歌劇動員超過350人

▲《杜蘭朵》全席售完將線上直播！疫情以來「全球最大規模歌劇」動員超過350人。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

高雄衛武營與德國萊茵歌劇院跨國際共製歌劇《杜蘭朵》，動員超過350名演出及工作人員，許多來自海外的人員皆已完成隔離檢疫，此劇也成為疫情爆發以來，全球劇院規模最大的公開展演節目！由於2場共3722張票一票難求，衛武營也決定開放線上直播讓沒搶到票的觀眾能同步觀看。

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▲《杜蘭朵》2場共3722張票一票難求，衛武營決定開放線上直播。（圖／衛武營提供）

衛武營提到，由於台灣防疫策略成功，衛武營製作與演出團隊也克服各種困難，此次得以公開演出跨國際共製歌劇《杜蘭朵》，2場共3722張票一票難求，衛武營也決定開放線上直播，讓沒搶到票的觀眾朋友以及國際友人，都能夠在這個時刻共同觀賞。

▲《杜蘭朵》演出陣容達260人，衛武營表示在疫情期間搬演本劇，在國內外都有非常大的意義。（圖／衛武營提供）

《杜蘭朵》去年4月由衛武營與國際共製，是亞洲首演，今年8月28日、30日將於衛武營歌劇院再度上演，由黎煥雄執導、衛武營藝術總監簡文彬親自率領長榮交響樂團、高雄室內合唱團、世紀合唱團、高雄市管樂團、以及台灣知名女高音左涵瀛、《大家都叫我咪咪》的林玲慧、韓籍男高音李勇勳等國內外優秀聲樂家共同演出。





▲▼《杜蘭朵》將於台灣時間8月28日19:30在衛武營歌劇院上演，並於衛武營官方YouTube頻道同步直播。（圖／衛武營提供）

簡文彬提到，《杜蘭朵》演出陣容達260人，在疫情期間搬演本劇，並在合乎防疫條件下全席開放入場，在國內外都有非常大的意義。一方面代表台灣防疫策略的成功，另外在全球邊境風險嚴管政策以及國際航班限縮之際，衛武營製作與演出團隊克服各種困難，讓這部歌劇得以順利與觀眾再度見面，展現台灣表演藝術工作者無比的意志力與耐心。

歌劇《杜蘭朵》將於台灣時間8月28日19:30在衛武營歌劇院上演，並於衛武營官方YouTube頻道同步直播。

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