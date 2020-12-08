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重現都市傳說！台灣在地魔幻事件搬上舞台　衛武營首演

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▲▼都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

記者林育綾／綜合報導

都市傳說重現！衛武營獨家自製節目「高雄雄厲害」系列《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》邀請知名劇場導演周慧玲執導，改編謝鑫佑原著小說《五囝仙偷走的祕密》，以高雄「覆鼎金公墓」為背景，從臺灣鬼神信仰以及喪葬文化出發，歷時近3年，打造出寫實與幻境多層次交疊的魔幻鉅作，12月11日（五）至13日（日）將於衛武營戲劇院首演。

▲▼都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

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▲《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》是一齣以臺灣獨特神鬼信仰文化、城市歷史發展變遷為題材的作品。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》是一齣以臺灣獨特神鬼信仰文化、城市歷史發展變遷為題材的作品，原著小說中人物角色眾多，故事情節虛實錯綜的魔幻寫實氛圍，讓導演周慧玲深受吸引，但如何將小說改編成舞台劇劇本，對已有多年編導經驗的她來說仍是一大挑戰。

她擷取了小說中的幾位角色，在過去、現在、未來交疊的三度空間中穿梭，以喪子之痛、城鄉拆遷過程中的情感、文化記憶消存的創傷，重新譜寫臺灣特有的喪葬文化與神鬼故事，並期待從信仰與傳說中，讓觀眾可以獲得更多療癒與慰藉的力量。

▲▼都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲為完美呈現眾多角色與寫實幻境交疊的劇情，邀集9位不同世代的優異表演者，搭配5個人偶串演32個角色。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

為完美呈現眾多角色與寫實幻境交疊的劇情，邀集9位不同世代的優異表演者，搭配5個人偶串演32個角色，在三個次元交疊的空間，探索「下有百年人，長眠不知曉」背後的社會文化心裡。

因為角色繁多劇情豐富，演出團隊反覆密集排練，演員們除一人多角的演出挑戰外，更必須從頭學習操偶技術，演出中依照主角們容貌製作的半身偶，操作者必須熟練各種操偶技巧，也要配合身體的運用，即使是習於肢體訓練與舞台演出的演員，也常常吃不消長時間執偶所帶來的手腳痠痛與瘀青。但運用真人與偶戲共演方式，詮釋劇中死而復生的意象，更為劇情增添生死相依、天地神鬼交融的動人情感。

▲▼都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》歷時近3年，打造出寫實與幻境多層次交疊的魔幻鉅作。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

這齣製作的演出，特別邀請金曲獎作曲家陳建騏製作配樂、知名服裝設計師謝介人量身打造角色服裝，舞台設計師陳慧也特別設計出充滿文化歷史堆疊感的覆鼎金山景，並用大量水景元素、鮮豔色彩建構出象徵幻影的場景，呈現劇中魔幻寫實的氛圍，引導觀眾一步步走入虛實交替，魂顛魄悸的故事中。

衛武營藝術總監簡文彬表示，從2015年《釧兒》到今年的《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》，透過每次與團隊的共同製作，匯集臺灣文化與表演藝術能量，用表演藝術訴說「臺灣在地故事」，延續文化記憶。

▲▼都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

▲都市傳說重現！衛武營首演《魂顛記-臺灣在地魔幻事件》。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

另為響應防疫，衛武營所有演出與活動舉辦前，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行6項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，落實欣賞演出與參與活動的觀眾需量測額溫、全程配戴口罩、實聯制等措施。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。

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