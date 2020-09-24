衛武營2週年「Open House」演出免費看！三廳院打開大門9/28起搶票

▲「衛武營週年慶2.0」10月起跑。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心開幕至今即將2週年，將於四個廳院、戶外劇場、榕樹廣場、樹冠大廳等準備項節目及活動，分享「衛武營週年慶2.0」的喜悅，而一年一度的「Open House」更是眾所矚目期待的焦點，今年打開三廳院廣邀民眾欣賞演出，採免費索票入場，9/28起開放線上登記索取電子票券，10/10上午則開放現場索取紙本票券。

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▲衛武營開幕至今2週年。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

「衛武營週年慶2.0」活動當中，眾所期待的「Open House」將於10月10日（六）舉行，是一年一度打開廳院廣邀民眾欣賞演出的機會。戲劇院有台灣豫劇團的戲曲特別企劃《鍾馗嫁妹》、音樂廳邀請義大利管風琴家法吉亞尼，推出管風琴獨奏會特別企劃，表演廳則是高雄雄厲害系列的《武營歐普拉》，一探素人歌手成為歌劇明星的美聲之路。三個廳院的演出，各有2個場次可選擇，採免費索票入場。

另外在歌劇院規劃週年慶獨家活動《萬衛二路》，10月10日至11日每日3場共6場，報名參加即能加入劇組，揭開劇場迷人的秘徑，走進劇場黑衣人的日常，9月25日（五）起開放網路報名。

今年10月10日Open House索票採線上與現場兩種方式，提供民眾更便利的途徑。電子票券將自9月28日（一）中午12:00至10月5日（一）中午12:00，於兩廳院售票系統「套票組合」區開放登記索取。紙本票券則於10月10日上午11點半起，在音樂廳、戲劇院、表演廳等三處廳院售票處開放現場領取。此頗週年慶2.0活動與購票、索票資訊，可上衛武營網站查詢。

▲去年Open House排隊領票盛況（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

在週年慶期間，衛武營公共空間也規劃讓大眾自由參與的活動，包括每年樂迷期待的「眾人的搖擺」戶外音樂會，將於10月10日晚間6點到8點半舉行，由金曲獎得獎歌手ABAO阿爆、Ｍatzka、台灣饒舌扛霸子-大支，輪番上陣。

10月10日稍晚8點半在「榕樹廣場」，則舉辦「電波作業簿」由DJ QuestionMark X 賴皮Mr. Skin X 視覺藝術家紀昀，共同打造最High的「無極限聲光派對」。另外榕樹廣場還有小丑軍團表演、樹洞電影院、武營親子日；樹冠大廳有秀琴歌劇團X阮劇團的快閃演出。喜愛閱讀的朋友，也可以到樹冠大廳的閱讀窩逛逛「武營來讀冊」微書展。

▲週年慶期間，衛武營公共空間也規劃讓大眾自由參與的活動，包括戶外音樂會、樹洞電影院等。（圖／衛武營提供）



週年慶售票節目方面，共有6檔廳院演出節目，包括10月9日（五）《頂尖交鋒》簡文彬x法吉亞尼x高雄市交響樂團，帶來東方、西方；傳統、現代等不同管風琴樂曲演奏。10月11日（日）《義大利管風琴家法吉亞尼獨奏會 - 即興的音樂巫師》將可感受到音樂家頂尖的即興創作功力。10月18日（日）《簧之狂響-簡文彬與高雄市國樂團音樂會》西方管風琴與東方笙聯手演出。

10月 9日、11日 戲劇院上演台灣豫劇團豫莎劇《天問》，用東方傳統豫劇語彙，詮釋西方莎士比亞名劇，同時也是豫劇皇后王海玲最後一次飾演女李爾的封箱代表作。屢奪國際吉他大賽獎項的林家瑋，10月17日在表演廳舉行《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》。

另外從2018年開幕以來，每年週年慶都在衛武營登台演出的雲門舞集，10月17、18日帶來2020年度新作-鄭宗龍《定光》，呈現出截然不同舞蹈演出，舞者在音樂設計林強創造如自然氣場的音樂中舞動之外，更隨著舞碼情境，唱出由編曲家張玹為每位舞者量身打造的專屬唱曲。

衛武營表示，為響應「防疫新生活運動」，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行六項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，落實欣賞演出與參與活動的觀眾需量測額溫、全程配戴口罩、實聯制等措施。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。

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