　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

衛武營2週年「Open House」演出免費看！三廳院打開大門9/28起搶票

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼衛武營週年慶2.0。（圖／衛武營提供）

▲「衛武營週年慶2.0」10月起跑。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

衛武營國家藝術文化中心開幕至今即將2週年，將於四個廳院、戶外劇場、榕樹廣場、樹冠大廳等準備項節目及活動，分享「衛武營週年慶2.0」的喜悅，而一年一度的「Open House」更是眾所矚目期待的焦點，今年打開三廳院廣邀民眾欣賞演出，採免費索票入場，9/28起開放線上登記索取電子票券，10/10上午則開放現場索取紙本票券。

▲▼衛武營國家藝術文化中心、衛武營場館。衛武營獲國際建築獎肯定。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲衛武營開幕至今2週年。（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

「衛武營週年慶2.0」活動當中，眾所期待的「Open House」將於10月10日（六）舉行，是一年一度打開廳院廣邀民眾欣賞演出的機會。戲劇院有台灣豫劇團的戲曲特別企劃《鍾馗嫁妹》、音樂廳邀請義大利管風琴家法吉亞尼，推出管風琴獨奏會特別企劃，表演廳則是高雄雄厲害系列的《武營歐普拉》，一探素人歌手成為歌劇明星的美聲之路。三個廳院的演出，各有2個場次可選擇，採免費索票入場。

另外在歌劇院規劃週年慶獨家活動《萬衛二路》，10月10日至11日每日3場共6場，報名參加即能加入劇組，揭開劇場迷人的秘徑，走進劇場黑衣人的日常，9月25日（五）起開放網路報名。

今年10月10日Open House索票採線上與現場兩種方式，提供民眾更便利的途徑。電子票券將自9月28日（一）中午12:00至10月5日（一）中午12:00，於兩廳院售票系統「套票組合」區開放登記索取。紙本票券則於10月10日上午11點半起，在音樂廳、戲劇院、表演廳等三處廳院售票處開放現場領取。此頗週年慶2.0活動與購票、索票資訊，可上衛武營網站查詢。

▲去年Open House排隊領票盛況（圖／衛武營國家藝術文化中心提供）

在週年慶期間，衛武營公共空間也規劃讓大眾自由參與的活動，包括每年樂迷期待的「眾人的搖擺」戶外音樂會，將於10月10日晚間6點到8點半舉行，由金曲獎得獎歌手ABAO阿爆、Ｍatzka、台灣饒舌扛霸子-大支，輪番上陣。

10月10日稍晚8點半在「榕樹廣場」，則舉辦「電波作業簿」由DJ QuestionMark X 賴皮Mr. Skin X 視覺藝術家紀昀，共同打造最High的「無極限聲光派對」。另外榕樹廣場還有小丑軍團表演、樹洞電影院、武營親子日；樹冠大廳有秀琴歌劇團X阮劇團的快閃演出。喜愛閱讀的朋友，也可以到樹冠大廳的閱讀窩逛逛「武營來讀冊」微書展。

▲▼為防範疫情擴散，衛武營4月樹洞電影院活動取消。（圖／衛武營提供）

▲週年慶期間，衛武營公共空間也規劃讓大眾自由參與的活動，包括戶外音樂會、樹洞電影院等。（圖／衛武營提供）

週年慶售票節目方面，共有6檔廳院演出節目，包括10月9日（五）《頂尖交鋒》簡文彬x法吉亞尼x高雄市交響樂團，帶來東方、西方；傳統、現代等不同管風琴樂曲演奏。10月11日（日）《義大利管風琴家法吉亞尼獨奏會 - 即興的音樂巫師》將可感受到音樂家頂尖的即興創作功力。10月18日（日）《簧之狂響-簡文彬與高雄市國樂團音樂會》西方管風琴與東方笙聯手演出。

10月 9日、11日 戲劇院上演台灣豫劇團豫莎劇《天問》，用東方傳統豫劇語彙，詮釋西方莎士比亞名劇，同時也是豫劇皇后王海玲最後一次飾演女李爾的封箱代表作。屢奪國際吉他大賽獎項的林家瑋，10月17日在表演廳舉行《六弦之歌-林家瑋古典吉他音樂會》。

另外從2018年開幕以來，每年週年慶都在衛武營登台演出的雲門舞集，10月17、18日帶來2020年度新作-鄭宗龍《定光》，呈現出截然不同舞蹈演出，舞者在音樂設計林強創造如自然氣場的音樂中舞動之外，更隨著舞碼情境，唱出由編曲家張玹為每位舞者量身打造的專屬唱曲。

衛武營表示，為響應「防疫新生活運動」，均依中央流行疫情指揮中心公眾集會指引，進行六項風險指標評估，並訂定防疫應變計畫，落實欣賞演出與參與活動的觀眾需量測額溫、全程配戴口罩、實聯制等措施。場館每小時進行消毒清潔，工作人員執勤前均量測額溫，執勤時全程配戴口罩。相關防疫措施，依中央主管機關最新指示，進行滾動式調整。同時提醒民眾勤洗手，若有發燒或急性呼吸道感染等症狀，請儘速就醫。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

►過期的票券只能丟掉嗎？快來兌換東森幣復活你的錢

ET快訊
口罩國家隊「淨新科技」私自試車！最高可罰1000萬
台灣2020爆紅YouTuber排名！「反正我很閒」只拿到第
小鬼爸今60大壽　柯有倫難過：黃鴻升生前最疼家人
小鬼「最後遺作」花絮首曝光　燦笑搭肩柯有倫、竇智孔
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

口罩國家隊「淨新科技」私自試車！　食藥署：最高可罰1000萬

搭捷運沒位置坐！路人「屁股強姦欄杆」　網一看笑翻：人體大亨堡

台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

中秋親子共遊必看！盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點

全台家祠密集的鄉鎮「永靖鄉」文化巡禮　穿梭在地百年史

雙鋼印位置沒統一　台南市藥師公會：民眾質疑實名制口罩是真是假！

史上最塞中秋「車流量如初一」　林佳龍令3次長到第一線掌握疏運

多虧有她！　台南南區灣裡社區推干貝醬獲好評！

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

精簡使用者介面、支援子母畫面　懶人包整理！iOS 14實用新功能

老闆被海軍棄單「120碗海鮮麵」　基地外苦等1hr...他暖回：沒關係

賀軍翔二女兒提前「剖腹產」　原因曝光...怕「這個星座寶寶」龜毛！

小鬼葬禮30萬！床底藏「貼心巧合」　過來人曝喪葬業行情：名人才這價

百萬賓士C300酒駕炸內湖隧道貼　壁刷護欄200ｍ插滿鋼條才停

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

口罩國家隊「淨新科技」私自試車！　食藥署：最高可罰1000萬

搭捷運沒位置坐！路人「屁股強姦欄杆」　網一看笑翻：人體大亨堡

台灣YouTuber爆紅榜曝！「反正我很閒」才第二　網看NO.1：不意外

中秋親子共遊必看！盤點2020台灣設計展「check in 新竹人來瘋」7大親子熱點

全台家祠密集的鄉鎮「永靖鄉」文化巡禮　穿梭在地百年史

雙鋼印位置沒統一　台南市藥師公會：民眾質疑實名制口罩是真是假！

史上最塞中秋「車流量如初一」　林佳龍令3次長到第一線掌握疏運

多虧有她！　台南南區灣裡社區推干貝醬獲好評！

大陸41城市「中古屋價格」月增率上漲　2原因致房價趨穩

馬大偉運彩解盤／台灣運彩金塊太熱　湖人過盤率提高

獨／潑屎妹「沒興趣當直播主」：我沒臉蛋沒身材！曝主要收入來源

做蛋黃酥請土地公！「祢喜歡嗎」擲沒筊　她一問笑了：要吃麻糬啦

座頭鯨寶寶擱淺！30名遊客合力搶救　歡呼聲中牠噴水感謝

黃靖倫當爸了！　首曬「一家三口」喜曝：掌聲歡迎小小倫

日職／隊友羅德里奎茲開轟追平　張奕4局首度3上3下

公務員「投誠北韓」原因曝！死後遭淋汽油燒屍　同事：他很可憐

桃園在地近20年建商　進軍青溪特區推案開價3字頭

獨居死亡1個月「被吃到剩骨頭」　殯葬業者爆心酸：蛆跟手指一樣粗

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

生活熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

長髮妹計程車後座「低頭開吃」男友！6秒影片曝光

現省2000元！好市多「潮男單品」比美國便宜

小鬼靈堂打卡網美遭揭黑歷史　網爆料：風頭一過又出來

台輸出19例　專家分析2種分析：社區疑有潛在確診者

給現金「卻收到三倍券」　客刷1星！老闆嗆告

G奶網紅被抓奶摩下體　求償鄧佳華80萬原因曝

40元共餐吃到飽…小姊弟長大想報恩！老闆娘說話了

抵達2分鐘！外送傳訊嗆「出來」　嫩嬰媽公審

今變天降7度「外套出場了」　2地區濕涼到下周

肉體狂出軌！「可以性愛分離」星座男Top3　網喊準：簡直移動砲台

3歲妹妹夜夜哭鬧！　神明乾媽收驚曝「少一條魂」原因

更多熱門

相關新聞

《杜蘭朵》全席售完將線上直播！

《杜蘭朵》全席售完將線上直播！

高雄衛武營與德國萊茵歌劇院跨國際共製歌劇《杜蘭朵》，動員超過350名演出及工作人員，許多來自海外的人員皆已完成隔離檢疫，此劇也成為疫情爆發以來，全球劇院規模最大的公開展演節目！由於2場共3722張票一票難求，衛武營也決定開放線上直播讓沒搶到票的觀眾能同步觀看。

疫情期全球最大規格歌劇《杜蘭朵》在台演出

疫情期全球最大規格歌劇《杜蘭朵》在台演出

衛武營效益浮現　周邊新案房價坐2望3

衛武營效益浮現　周邊新案房價坐2望3

6大展演中心周邊房價論輸贏　「老大哥」兩廳院年跌近7%最慘

6大展演中心周邊房價論輸贏　「老大哥」兩廳院年跌近7%最慘

衛武營5折「滑壘票」1小時前開賣

衛武營5折「滑壘票」1小時前開賣

關鍵字：

衛武營Open House

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

小鬼4年前演唱會「座位空一片」　粉絲哭曝實況

舊手機回收環保署要送iPhone！

「鬼峮戀」幾點幾分約會他都知道　吳宗憲建議小鬼黃鴻升「不要公開」

謝忻「真的是情侶」王少偉錯愕！

小鬼過世前交代後事「留一隻手骨」放客廳

媽媽被用球棒+釘子爆打　潑屎妹怒了

「怕性慾影響學習」男大生驚傳在學校自宮

超市買404元！他掏500+5元：店員當機了

酒店女「30秒吸管喝光威士忌」　竟是海陸正妹

iPhone 12 發表日10/13！　預購、正式上市時間出爐

痛失摯友小鬼　李千那台上恍惚忘詞

情侶攜手經營火鍋店…上班竟失蹤　家屬驚見2人死在床上

解放軍最難攻破台灣哪個城市？網竟一面倒

熊熊8月底高調PO租屋文！今流產分手

送孩子上學出現暗黑乘客　媽載回家收編

更多

最夯影音

更多
KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》

KID左胸貼「小鬼貼紙」堅強上工整玖壹壹　春風自稱「台灣皮卡丘」跳電流舞...洋蔥唱《洋蔥》
聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

聽楊丞琳講「小鬼有趣過往」笑了　鍾欣凌不捨：都是黃爸安慰我們

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

陳妍希無法親自到小鬼靈堂　彈唱《地球上最浪漫的一首歌》悼念

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

蔡依林巡演11月重啟？「幾乎全忘了」　收到金曲獎邀約：我其實滿想去的！

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

粉紅亂子草無濾鏡空拍曝光！南投「棉花糖花海」新秘境10/10開園

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面