LIVE／案856新確診醫足跡疫調　陳時中再親上火線說明

生活中心／台北報導

北部某醫院爆出2名醫師、2名護理師感染，目前已升級為「院內群聚感染」。中央流行疫情指揮中心今日下午2點緊急召開記者會，由指揮官陳時中說明疫情及防疫作為等事宜，針對昨日新增的案856醫師的社區疫調以及是否再新增本土病例，引發外界關注。

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852）、一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，正式引發院內群聚。指揮中心已緊急要求有任何可能的接觸者停止上班，未來也會對密切接觸者定義再檢討。

因應案852確診，衛生單位陸續針對案838、839匡列之265名醫院人員進行二採，其中案856檢出陽性；另其餘264人中，224人檢驗陰性，其餘待採檢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

截至目前國內累計855例確診，分別為756例境外移入，60例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、755人解除隔離、93人住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，民眾應做好手部衛生與咳嗽禮節；外出若無法與他人保持社交距離，請全程佩戴口罩。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施。

返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以供及時診斷通報。