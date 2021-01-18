2醫均戴口罩仍染疫　李秉穎解析「接觸十分鐘」傳染關鍵

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）

記者謝承恩／台北報導

北部某醫院醫護院內感染一件接一件，匡列的醫護人員也禁止上班，必須在家進行居家隔離，日前院內傳染的途徑也隨之曝光，甚至只有短暫接觸10分鐘也有機會感染。專家指出，院內感染的發生，很難追究是飛沫感染或接觸感染，醫護也有拿下口罩吃飯的時候，最重要的第一線人員仍要提高警覺，看完任何病例一定要洗手，不要摸口鼻。

過去前衛生署長楊志良表示，懷疑染疫醫師防疫措施不確實要將他開除，而被外界批評。台大醫師兼疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，18日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目受訪時，相比國外的案例，台灣醫院院內感染已經做得很好的，發生「院內感染」關鍵是將感染數控制到一定的量以下，不是說有醫護人員做不好、染疫就抓去槍斃。



而指揮中心日前公布的醫護的染疫足跡，引起外界關注。指揮官陳時中也曾於記者會中表示，案856醫師有長期慢性鼻炎，1月10日工作時曾與案838接觸，兩人都有戴口罩，是否為環境染感，很難做臨床判斷，「我不敢說完全沒有，但是目前沒有證據是環境感染引起的。」

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李秉穎則於節目中說明，現在院內感染是一定會有染疫的風險，醫護人員在醫院中也會脫下口罩吃飯，很難明確追溯是接觸感染或飛沫感染。「你可能打個噴嚏或接觸後，病毒幾小時都還有傳染力，而過敏性鼻炎患者，無意中摸眼睛、摸口鼻，短暫10分鐘的接觸，都有可能會有風險。」

他呼籲最前線的醫療人員要提高警覺，不只是新冠肺炎看診，就連一般病毒也要謹守「勤洗手、戴口罩、禁摸口鼻。」至於院內感染若持續增加，李秉穎認為就採取停止醫療作業的方式，但整間醫院封院關閉，還有很多患者需要安排處置，所以指揮中心目前停止作業的只有單一區域的病房。