醫院過度負擔新冠肺炎責任！李秉穎駁斥「指揮中心失能說」

▲《周玉蔻嗆新聞》專訪疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎。（圖／翻攝自Youtube／Hit Fm聯播網-周玉蔻嗆新聞）



記者謝承恩／台北報導



北部某醫院醫護院內感染，已累計4名確診案例，分別為2名護理師及2名醫師，外界紛紛檢討是否在醫院的感控風險及分艙分流措施有所疏忽。台大醫師李秉穎指出，發生院內感染有很多醫師、護理師要隔離，外界認為他們分組沒有做得很落實，這要指揮中心去現在看才知道，這是外人無法置喙，不能一口咬定感染管制、分艙分流出問題。



台大醫師兼疫情指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎，18日於《周玉蔻嗆新聞》專訪節目受訪時指出，陸續這幾起個案都屬院內感染，沒有社區感染的頃向，另外不是謹守分艙分流，就不會院內感染，這兩者沒有絕對關係。所謂「分艙分流」有一組院內感染風險，另一組人沒有直接接觸，可以補足缺少的人力。

他也認為，該醫院有過度負擔COVID-19的責任，專責醫院的責任比較重大，新冠肺炎的患者都集中在一個地方，就不會讓影響到其他患者在醫院的治療。中間過程也隔離很多人，也沒有檢驗出陽性，就怕有漏網之魚。「我們看看國外哪裡沒有院內感染？國外都幾百個染疫死亡，就這樣指稱指揮中心失能這是不對的！」

李秉穎說，「我們打仗打這個久了，病毒是肉眼不能看到的，這是無法百分之百避免的事情，你全副武裝拿槍上戰場，無法百分百避免被子彈打到，環境的間接接觸傳染，雖然明訂說發生在院內沒有適當的防護措施，例如沒戴口罩、2公尺以內密切接觸15分鐘以上，但真的就不會被感染嗎？是飛沫還是接觸，很難去追溯。」

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