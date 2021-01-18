未落實二採隔離！北部醫院2大破口釀群聚　指揮中心只能追病毒跑

▲北部醫院爆發院內群聚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

北部醫院醫師染疫後，指揮中心第一圈匡列468名接觸者，原本第一次採檢都驗出陰性，指揮官陳時中還說是「不幸中的大幸」，卻在16、17日陸續有醫護確診。感染科醫師表示，指揮中心應按照原定計劃，進行2500人擴大篩檢，並針對第一圈採檢者全數二採，才能迅速截斷病毒。防疫應該要超前部署，「不是一步步蠶食，而是一開始就要鯨吞」。

北部某醫院醫師照顧新冠患者後染疫（案838），護理師女友也確診（案839），成我國2例本土個案，1月15日與16日，與案838在護理站有過1小時以上接觸的護理師（案852），以及一起移除病人咽喉異物的主治醫師（案856）先後確診，正式引發院內群聚。指揮中心已緊急要求有任何可能的接觸者停止上班，未來也會對密切接觸者定義再檢討。

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振興醫院感染科主任李明政表示，案838確診後，指揮中心隨即匡列出468人，在1月11日與12日進行第一次採檢，但因與確診者時間太接近，病毒可能在潛伏期，極有可能驗不出來，認為應該要全數進行二採，並依照原定計劃，針對全院2500員工進行擴大篩檢比較妥當。

▲1月17日中央流行疫情指揮中心記者會陳時中指揮官說明醫院群聚事件。（圖／指揮中心提供）

李明政指出，此次院內感染關係到兩個問題，一為採檢人數對象，二為居家隔離定義，像是案852雖與案838有長時間接觸，卻僅被列為自主健康管理，後來還到社區藥局買藥、診所就醫，都可能成為破口，「防疫作為是應該是要留很大空間的超前部署，採檢隔離一次做到位，才能在源頭把病毒截斷。」

目前該院有22名醫師、37名護理師居家隔離，指揮中心已對該院施行「封病房不封院」，病患也採只出不進政策。陳時中日前也表示，如果醫療量能不足，會調度其他醫院醫師支援。

李明政坦言，此次醫院群聚指揮中心的作為比較像「追著病毒跑」，為了保障一家醫院的醫療量能，卻犧牲社區安全，但住院醫師人力不足，晚間需跨科別輪值短期內也無法改善。如果能調度醫學中心人員支援，真正落實分艙分流，2周內截斷傳染源，就不會影響全台醫療量能，反之如果縫隙持續擴大，病毒持續傳播下去，可能就會讓整體量能崩潰。

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