桃園某醫院確定「院內群聚」！楊志良籲：系統問題不改恐爆社區感染

記者蔡玟君／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨（16日）深夜緊急召開記者會，宣布桃園某醫院園內醫護感染事件升級為「院內群聚感染」，新增一名本土確認個案第852例為20多歲女性護理師，是838例染疫醫師的接觸者，對此前衛生署長楊志良再度直言，這是系統性醫院管理問題，呼籲蔡政府不要再政治操作、盡早修正，否則他敢鐵口直斷：「台灣一定會爆發大規模的社區感染。」

▲中央流行疫情指揮中心昨宣布桃園某醫院升級為「院內群聚感染」。（圖／記者李毓康攝）

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▲楊志良希望護理師家人沒確診，如果確診就是社區感染。（圖／記者呂佳賢攝）

楊志良表示，目前不幸中的大幸是852例是同層護理人員，而不是跨層樓跨艙，如果進展到跨層樓跨艙就必須封院。楊志良指出，所謂系統性問題必須檢討的是，這位女性護理人員感到不舒服有症狀，應該要回到原本醫院，怎麼可以跑到診所醫院，「這是醫護人員起碼要有的警覺」同時她沒有自主管理又跑回家，目前家人已有流鼻水症狀視同確診者送入院隔離，楊志良說「希望沒有確診，如果確診這就是社區感染。」

▲楊志良向陳時中喊話必須盡快進行系統性問題修正。（圖／記者李毓康攝）

其次，先前輿論沸沸揚揚的「開除染疫醫師事件」，楊志良也再次表明，他的原意是如果他是院長，身為醫護已經有症狀還照顧病人，並趴趴走沒有自覺，導致最後確診，那就得開除，而非是一染疫就開除，「醫護人員應該要有自覺，醫院也應該遵照指揮中心規定，因此醫院防疫體系應該再檢討。」

楊志良表示，他當然希望陳時中可以成功、疫情指揮中心能好棒棒，但現在已經有太多的雙標和政治掛帥，他呼籲蔡政府不要再政治操作，如果繼續把防疫變成政治，防疫就會失敗，他也直言台灣現在還能相對維持安穩，8成是民眾的功勞，2成才是指揮中心，希望可以停止政治炒作，檢討醫院防疫體系，不然台灣就可能防疫失敗，進而爆發大規模社區感染。