美國入境一家3口「確染新冠肺炎」！2人無症狀、1人咳嗽發燒

記者蕭筠／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增7例確診個案，6例為境外移入個案，分別自美國、英國、菲律賓及緬甸入境。其中，案857、858、859為一家人，長期居住美國，今年1月4日一起返台，案857於1月10日有咳嗽、全身倦怠症狀，14日出現發燒，就醫後針對3人採檢於今日確診。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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指揮中心表示，案857、858、859為一家人，分別為本國籍40多歲女性及未滿10歲男童、女童，長期居住美國，今年1月4日一同返台，均持有登機前3日內檢驗陰性報告，入境後至住處居家檢疫。其中案858、859迄今無症狀，案857則於1月10日出現咳嗽、全身倦怠症狀，14日出現發燒，由衛生單位安排就醫，並對3人進行採檢，均於今日確診。因3名個案檢疫期間未與他人接觸，且就醫時接觸之相關人員均有適當防護，故無匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計137,512例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含135,321例排除），其中862例確診，分別為762例境外移入，61例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例（案530）移除為空號。確診個案中7人死亡、756人解除隔離、99人住院隔離中。

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