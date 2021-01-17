印尼強震增至77死…雨季豪雨阻礙搜救　廢墟中挖出來直接裝屍袋

▲印尼蘇拉威西島發生規模6.2的強震。（圖／路透）



文／中央社

印尼蘇拉威西島（Sulawesi）15日規模6.2的強震至今天已造成77人死亡，數千人無家可歸。雨季帶來的大豪雨阻礙搜救可能活埋在被強震夷為平地建築物底下的人。

挖土機和起重機部署在嚴重受創的濱海城市馬武柔（Mamuju）各處，許多建築物變成一團扭曲的金屬和大塊混凝土，其中包括醫院和地方政府辦公室。

目前還不清楚在15日規模6.2的地震後，還有多少死人或活人被埋在廢墟底下。數十名救難人員在廢墟中搜尋，將尋獲的屍體裝入屍袋。

警方今天部署由嗅聞犬組成的搜救隊，協助搜索一家嚴重受創的醫院。

搜救人員歐克塔維安托（Octavianto）說：「這場雨帶來風險，如果雨勢過大，受損的建築物可能會倒塌，而餘震也可能使建築物移動。」

但是用重型設備太快移動建築物碎片，可能會壓碎和殺死任何被掩埋的倖存者。

37歲的歐克塔維安托說：「到目前為止，我們發現的所有受害者都已經死亡。」

他說：「如果再過24小時，很可能還會有更多的受害者死亡。」

蘇拉威西島這場地震震央在西蘇拉威西省（West Sulawesi）首府馬武柔以南36公里，震源深度僅18公里。國家災害應變總署（BNPB）表示，強震另造成820多人受傷，1.5萬人逃離住處。目擊者說，許多人逃至山上避難，其他人則全擠進難民後送中心。

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