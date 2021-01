菲律賓軍用直升機山區墜毀！引擎故障奪7命　近半年來第3起

▲菲律賓一家UH-1H軍用直升機在16日下午墜毀。(圖/翻攝自推特/@News5PH)

記者葉睿涵/編譯

菲律賓空軍(PAF)一架軍用直升機於16日下午在棉蘭老島(Mindanao)布基農(Bukidnon)的布拉諾瓦(Bulanoy)遭遇引擎故障墜毀,造成7人死亡。這是菲律賓空軍近半年來發生的第3起直升機墜毀事故。

The site where a UH-1H Huey helicopter crashed on Saturday afternoon in the southern province of Bukidnon is still off-limits to the public as a team from the Philippine Air Force (PAF) continues to investigate the cause of the incident.#Bukidnon #crashhttps://t.co/UouebQfveL