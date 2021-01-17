姊妹一起辦婚禮　他喝喜酒遭「逼給2紅包」！新娘曝家中現況

▲越南一對姊妹共同結婚宴客，引來網友關注。（示意圖／取自免費圖庫pixabay，與本文無關）

記者詹雅婷／綜合報導

越南義安省一對姊妹今年初舉辦聯合婚禮，但這看似親上加親的婚宴卻引來網友們高度關注，因為2對新人使用同份請帖，衣著打扮極為雷同，但卻要求賓客給出2份禮金，讓部分的人覺得有些不可思議。這對姊妹事後說明，她們之所以共同舉辦結婚，是因為家中沒有錢分開辦2場婚禮。

綜合中國報等外媒報導，這對姊妹在婚禮當日使用同份請帖並聯合宴客，把婚紗照擺在會場外頭，新娘身穿款式相似的紅色禮服，而新郎則是穿上黑色西裝。到了散場時刻，2對新人也和到場獻上祝賀的親友們合影留念。

Phát biểu đưa cô dâu về nhà chồng phải ‘kính thưa 3 họ‘ 由 Nghệ An 發佈於 2021年1月14日 星期四

但這場婚禮卻引來大批網友熱議，依據一名男子在社群媒體的PO文，主辦婚宴的2對新人要求賓客給出2份禮金。儘管這對姊妹說明，考量到春節即將到來，家中經濟狀況不允許舉辦2場婚宴，因此才決定一起辦，但部分網友仍舊不領情。

有人認為，姊妹倆只是想要省錢，還想要賺2份禮金的錢，對賓客來說很不公平，因為喝一次喜酒要付雙倍費用。但也有人抱持相反立場，直言姊妹倆就算是一起辦婚禮，未來也是組成2個家庭，且禮金金額多寡本就是心意，和喝喜酒的次數沒有關係。

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