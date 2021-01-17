手機門號、金融帳戶都有遭盜用風險　刑事局教撇步保平安

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐中心去年7月中旬，曾接獲民眾陳情稱家中長輩未曾購買網路遊戲點數，但詐騙集團竟盜用長輩使用的手機門號，向遊戲公司申購遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團並於申辦完成遊戲帳號就自動刪除；詐騙集團騙取被害人購買遊戲點數，再以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內，導致被害人門號成為詐騙集團利用之人頭電話。

警方發現也有民眾反映，名下金融帳戶莫名收到網路拍賣平臺1元匯款，經與拍賣網站客服人員聯絡，發現當事人個資、金融帳戶遭歹徒冒用，才會收到不明金額，所幸開戶人即時發現，立刻通知拍賣網站客服，幫忙停權詐騙賣家帳號。

刑事局呼籲：民眾應謹慎保好「個人資料」避免點擊不明連結、網路問卷或自網頁下載安裝不明程式，添購智慧型手機，要慎選符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布的「智慧型手機系統內建軟體資安標準」及「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」之手機，減少遭詐團利用的可能。

另為避免詐騙集團盜用民眾金融帳戶收取認證匯款，請隨時確認自身「金融帳戶」往來請況，發現有不明金額存入或匯出，請盡速向匯出、匯入銀行詢問款項用途，經確認遭冒名申辦者，應即向警察機關報案並向遭盜用之網路平台反映帳號停權、以免不慎遭詐騙集團利用成為人頭帳戶。

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