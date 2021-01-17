　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

手機門號、金融帳戶都有遭盜用風險　刑事局教撇步保平安

▲刑事局外觀。（圖／記者柳名耕攝）

▲刑事局外觀。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導

刑事局打詐中心去年7月中旬，曾接獲民眾陳情稱家中長輩未曾購買網路遊戲點數，但詐騙集團竟盜用長輩使用的手機門號，向遊戲公司申購遊戲帳號，遊戲公司傳送遊戲認證碼簡訊到該門號時，簡訊同時回傳給詐騙集團並於申辦完成遊戲帳號就自動刪除；詐騙集團騙取被害人購買遊戲點數，再以海外IP將點數儲值至該人頭遊戲帳號內，導致被害人門號成為詐騙集團利用之人頭電話。

警方發現也有民眾反映，名下金融帳戶莫名收到網路拍賣平臺1元匯款，經與拍賣網站客服人員聯絡，發現當事人個資、金融帳戶遭歹徒冒用，才會收到不明金額，所幸開戶人即時發現，立刻通知拍賣網站客服，幫忙停權詐騙賣家帳號。

刑事局呼籲：民眾應謹慎保好「個人資料」避免點擊不明連結、網路問卷或自網頁下載安裝不明程式，添購智慧型手機，要慎選符合台灣資通產業標準協會（TAICS）所公布的「智慧型手機系統內建軟體資安標準」及「智慧型手機系統內建軟體資安測試規範」之手機，減少遭詐團利用的可能。

另為避免詐騙集團盜用民眾金融帳戶收取認證匯款，請隨時確認自身「金融帳戶」往來請況，發現有不明金額存入或匯出，請盡速向匯出、匯入銀行詢問款項用途，經確認遭冒名申辦者，應即向警察機關報案並向遭盜用之網路平台反映帳號停權、以免不慎遭詐騙集團利用成為人頭帳戶。

【相關新聞】

獨／抓到了！PTT PO文嗆血染跨年　「日本」藏鏡人高雄落網

超商店員PTT貼文嗆血染跨年！刪3筆電硬碟滅證...住處雜亂飄異味

青山宮遶境10萬人　警開959交通罰單＋告發13噪音＋告誡陣頭312次

ET快訊
孕婦隔離一半羊水破了…產後確診新冠肺炎　接生醫愣住：怎麼辦？
快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180
今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180度

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍　她告奸夫求償350萬

農曆年將近勤走基層　內湖警分局長勤走轄區做宣導反詐騙

快訊／新北23歲男睡夢中遭友人剖肚　「大腸掉出40公分」搶救中

美容師約旅館尬聊！進門「手銬銬床頭」…下秒險丟小命

台中公寓夫妻雙亡！鄰居聞臭味嚇壞…死者身份曝光「是退休員警」

台中四貼爸嗆「撞我啊！」　火爆貨車下一秒狠心輾壓1家4口

台21線休旅車撞山壁翻覆躺路中　駕駛：不小心打瞌睡

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

辭洗車工作！扛2份工只睡4↓小時　5寶爸：萬一從鷹架摔下誰顧兒女

高大成餐會爆「黑幫模式」 包廂抽菸被勸止...悍女狂呼巴掌

增1本土病例！為案838同院醫師　二採「陰轉陽」...累計4醫護確診

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

快訊／賓士飛對向！21歲男載長髮女友泡完湯　新生高架翻180度

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍　她告奸夫求償350萬

農曆年將近勤走基層　內湖警分局長勤走轄區做宣導反詐騙

快訊／新北23歲男睡夢中遭友人剖肚　「大腸掉出40公分」搶救中

美容師約旅館尬聊！進門「手銬銬床頭」…下秒險丟小命

台中公寓夫妻雙亡！鄰居聞臭味嚇壞…死者身份曝光「是退休員警」

台中四貼爸嗆「撞我啊！」　火爆貨車下一秒狠心輾壓1家4口

台21線休旅車撞山壁翻覆躺路中　駕駛：不小心打瞌睡

硬切被叭火大！四輪眼鏡男下車「炸雞排怒砸騎士」：X小啦

美知名音樂製作人槍殺女星！晚年獄中染疫過世　享壽81歲

澳網第3架包機再傳確診！　當地出現停辦聲音

司機愛上已婚老闆娘！買屋藏嬌被一家寄生　狂刺41刀奪母女命

嘎嘎不當上班族了！「月領30K現況曝」開銷不到1萬：食物進肚子就好

罷王成功！下一個吳思瑤、陳柏惟被點名　網狂刷「2/1罷萊委」

「價值觀不同」是分手最大主因！2個關鍵為彼此關係搭起緊密橋樑

吉林1傳143人！「超級傳播者」養生館講課送雞蛋　大批老人家中鏢

天冷為什麼特別容易便秘？　9大原因曝光　不是多吃菜就好

《全明星運動會》第2季名單瘋傳！　炎亞綸被點名「與三立破冰了」

夜店妹魔鬼身材和臉孔　「希望男伴酒醒後撐得住」

社會熱門新聞

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

獨／洗車店上班4天就請假！5寶爸隔天「提離職」

獨／高大成餐會爆「黑幫模式」！男被悍女砸頭濺血

台南火化場罕見「倒棺露屍」　禮儀師下跪求原諒

賓士飛對向！　21歲男載長髮女友泡完湯翻車

小三當庭全裸看下面！女檢驗奶要法警狂拍

快訊／台中公寓「夫妻雙屍」！遺體旁留借據

獨／5寶爸：晚上已沒體力但一定會去結紮

獨／辭洗車工作專心做防水　5寶爸曝2原因

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

新竹邱男中橫失蹤41天還原！　想撿幾萬塊摔下30樓爆瘦

餐會爆濺血衝突！高大成回應了

更多熱門

相關新聞

新任刑事局長黃嘉祿：強化裝備打擊犯罪

新任刑事局長黃嘉祿：強化裝備打擊犯罪

刑事局局長在16日進行布達交接典禮，原刑事局長黃明昭調任高雄市警局長，刑事局長一職由警政署副署長黃嘉祿接任，整場交接典禮於16日上午9時許開始，由內政部警政署署長陳家欽親自主持，並邀請各界代表貴賓與會觀禮。

再度撤換2都警局長！黃明昭掌高雄　黃宗仁護新北

再度撤換2都警局長！黃明昭掌高雄　黃宗仁護新北

假冒燈飾公司進口鹽燈　海運2貨櫃藏185公斤K毒

假冒燈飾公司進口鹽燈　海運2貨櫃藏185公斤K毒

女直播主2年吸金5.9億　擁3房產+愛馬仕包

女直播主2年吸金5.9億　擁3房產+愛馬仕包

皮膚科醫師揭密9大頭皮護理真相

皮膚科醫師揭密9大頭皮護理真相

關鍵字：

刑事局打詐中心預防個資外洩

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

5寶爸鞠躬道謝　老婆會賣檳榔一起養家

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

大S近況瘦慘了！凍齡厚妹頭驚呆網：以為小S

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

1傳102人毒王！6天超級傳播引群體感染

一代名捕凃忠男去世！　享壽62歲

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面