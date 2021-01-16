治安龍頭今交接　新任刑事局長黃嘉祿：強化裝備打擊犯罪

▲刑事局長在16日上午9時許交接，刑事局長一職由原任黃明昭交接給新任局長黃嘉祿(右)。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

刑事局局長在16日進行布達交接典禮，原刑事局長黃明昭調任高雄市警局長，刑事局長一職由警政署副署長黃嘉祿接任，整場交接典禮於16日上午9時許開始，由內政部警政署署長陳家欽親自主持，並邀請各界代表貴賓與會觀禮。

原任刑事局長黃明昭，中央警察大學51期外事系畢業、中央警察大學犯罪防治研究所碩士，黃明昭局長歷任行政、刑事等警察工作，熟稔警政各項勤（業）務，統合及溝通協調能力俱佳，內政部核定調派高雄市政府警察局局長一職。

後續由原警政署副署長黃嘉祿接任，黃嘉祿中央警察大學44期刑事系畢業、中央警察大學警政研究所碩士，歷任臺北市政府警察局交通警察大隊大隊長、內湖、松山、信義、萬華分局分局長。

後又升任保安警察第六總隊副總隊長、臺中港務警察局局長、新竹縣政府警察局局長、刑事警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、內政部警政署警政委員、航空警察局局長、內政部警政署副署長等重要職務。

刑事局長黃嘉祿表示，未來將在原有的刑事基礎上，繼續加強政府打擊犯罪的責任，除了打詐、反毒以及檢肅槍隻外，還有強化科技裝備以及改善基層辦案環境。

►案發現場／東海女大生生死成謎！食人魔再肢解女保險員：口感如培根

Podcast聽刑警追食人魔

YT影音版