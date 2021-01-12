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「刷卡換現金」女直播主2年吸金5.9億　高屏擁3房產+狂買名牌包

記者陳崑福／屏東報導

在網路販售衣服的張姓女直播主，涉嫌以投資「刷卡換現金」方式，向劉姓被害人等26人詐騙，金額達5億9千多萬元，所得用來購屋、愛馬仕名牌包等物，內埔警方會同刑事局報請屏東地檢署檢察官會同屏東縣調查站展開偵辦，將她等6人逮獲收押偵辦，屏檢今（12）日今依違反銀行法將他們起訴。

▲屏東地檢署指揮內埔警方、刑事局偵破「刷卡換現金」並依詐欺等罪起訴 。（圖／民眾提供 ，以下同）

▲屏東地檢署指揮內埔警方、刑事局偵破「刷卡換現金」並依詐欺等罪起訴，圖名牌包。（圖／民眾提供 ，以下同）

▲屏東地檢署指揮內埔警方、刑事局偵破「刷卡換現金」並依詐欺等罪起訴 。（圖／民眾提供 ，以下同）

▲▼查扣鳥松房產、東港房產。

▲屏東地檢署指揮內埔警方、刑事局偵破「刷卡換現金」並依詐欺等罪起訴 。（圖／民眾提供 ，以下同）

檢警人員指出，40歲的張姓女子原在網路開直播販售衣服，自2018年初起至2020年5月間，對外宣稱投資國民旅遊卡可獲得高額利率而招攬大眾投資，委由許姓等5名下 線，經由投資 「刷卡換現金」，向投資佯稱每單位為新台幣1萬8000元，15天為一期，每期可獲利600到1100元不等的利潤，換算年息80%至146%不等，吸引不特定民眾投資，有部分被害人投資金額達上千萬元，詐騙金額達5億9千2百67萬多元。

2020年月，內埔警方接獲被害人向警方報案，指遭張女以「刷卡換現金」方式行騙，警方展開調查，由於牽扯金流龐大，會同刑事局偵八大隊偵二隊展開調查，並報請檢察官指揮會同屏東縣調查站偵辦。

經專案小組清查金流、過濾分析37個帳戶、2800筆涉案金流及相關稅務資料，鎖定詐欺集團成員使用的匯款帳戶後，由檢察官指揮同步搜索、拘提行動，查扣張姓主嫌所持有之精品包1批（價值約300萬元）、自小客車1部、現金 40萬元等證物，經檢方偵訊後向法院聲押獲准。

專案小組更發現張女持有的精品包、飾品等多係辨識度高愛馬仕「經典款」等皮包，市價3、40萬元，不但可以保值，還可以轉賣變現，另避免相關犯嫌脫產卸責，向屏東地方法院聲請扣押裁定、扣押她名下分別位於屏東縣東港鎮、高雄市鳥松區之房產3處，共計5600萬元。

檢警呼籲，詐騙集團吸金手法及話術不斷進化，舉凡建築建案、線上博弈、虛擬貨幣等均可作為吸金話術的標的，「低風險、高報酬」的投資通常有詐，民眾投資前務必要審慎評估以免受騙。

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