假冒燈飾公司進口鹽燈　海運2貨櫃藏185公斤K毒+950公斤原料

記者張君豪／台北報導

刑事局南部打擊犯罪中心偵八大隊第三隊2020年11月底接獲情資，發現台灣有毒梟利用偽冒鹽燈公司人員、從巴基斯坦以海運貨輪進口大批鹽燈，實際上卻利用鹽燈空隙塞藏大批K他命，刑事局與保三總隊高雄偵查分隊、航警局高雄分局共組專案小組，12月間攔查這批貨櫃，查扣市價高達6億元的185公斤K他命、先驅原料4級毒品「三級丁氧羰基去甲基愷他命」950公斤，並逮捕洪姓領貨人等運毒集團共犯5人。

▲刑事局南打與國際刑警科跨國合作，查獲鹽燈掩護走私市價逾6億的K他命毒品及先驅原料。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局南打與國際刑警科跨國合作查獲鹽燈掩護走私市價逾6億的K他命毒品及先驅原料。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵八大隊去年11月底接獲線報，發現台籍毒梟利用假冒鹽燈燈飾公司人員方式，從巴基斯坦以海運輪船貨櫃方式，走私K他命毒品、原料到台灣，警方報請橋頭地檢署主任檢察官李廷輝、檢察官楊翊妘指揮偵辦。

▲刑事局南打與國際刑警科跨國合作，查獲鹽燈掩護走私市價逾6億的K他命毒品及先驅原料。（圖／記者張君豪攝）

警方發現該運毒集團透過從巴基斯坦海運出口2貨櫃岩鹽，行經麻六甲海峽停靠在新加坡，檢警指揮刑事局國際刑警科駐新加坡聯絡官監控該可疑貨輪與貨櫃，警方確定毒貨櫃啟程來台灣後，待毒品抵達高雄關108號碼頭。

去年12月4日專案小組會同關務署開櫃查驗，查獲岩鹽內夾藏185公斤K他命，警方按兵不動等待運毒集團成員出面領貨，12月11日在高雄市仁武區倉庫拘提洪姓男子（21歲、無前科）、謝男（24歲）、蘇男（43歲、毒品前科）等5名男女犯嫌到案，訊後遭橋頭地檢署聲押獲准。

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