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嘉明湖冰封了！「天使的眼淚」凍成藍寶石　嵌進一片綠天鵝絨美呆

▲▼ 。（圖／山、水與浪人授權使用）

▲嘉明湖結冰，美照讓山友都看呆。（圖／山、水與浪人授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

嘉明湖位在台東，海拔是3310公尺，因為一池湛藍湖水而有「天使的眼淚」美稱，儘管是台灣湖泊中第2高的高山湖泊，仍有許多人想要朝聖美景。不過，隨著一波又一波的冷氣團，嘉明湖傳出冰凍消息，就有山友貼出照片「帶您看看如履薄冰之嘉明冰炫風！」夢幻地讓人不禁驚呼「變成上帝的鏡子了。」

臉書粉絲專頁「山、水與浪人」16日貼出照片，文中表示「有在嘉明湖溜過冰嗎？帶您看看如履薄冰之嘉明冰炫風！」其中一張空拍照，可以看到比起平常湛藍的顏色，結凍的嘉明湖呈現的是天空一般的淡藍，色調則是現在相當受歡迎的質感灰藍色。

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而且因為周圍都是一片橄欖綠的山稜，讓嘉明湖就像是被鑲嵌在很有質感的天鵝絨上，難怪嘉明湖在登山界有「上帝遺失在人間的藍寶石」之稱。照片被分享到愛山人的社團「台灣百岳之美」後，山友不禁留言，「好美喔」、「真的沒有看過」、「變成上帝的鏡子了。」

有網友則是提醒，就算湖面結冰，最好也不要走到湖面上，呼籲其他山友，不管有沒有完全結冰，盡量都別隨意踩上去，可以在湖邊拍拍照就好，自身安全最重要，「如果只是一層薄冰，裂開後果不堪設想」、「好冷喔！注意安全呀！不知道有沒有整個湖結冰，萬一沒有，裂開很危險。」

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