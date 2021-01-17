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不能只有海巡冷！海巡署推「18則急凍笑話」　NSPO神回笑翻網

▲海巡署推出第二彈冷笑話引發網友們熱議。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

▲海巡署推出第二彈冷笑話引發網友們熱議。（圖／翻攝自Facebook／海巡署長室 Coast Guard）

實習記者高琳景／綜合報導

寒流一波波來襲，許多民眾都會選擇窩在棉被中取暖。對此，海巡署日前以「笑話冷嗎？海邊更冷」為題，推出一系列的「極凍冷笑話」讓民眾感受海上的冷，沒想到近日竟推出第二彈，強調「這種天氣不能只有海巡被冷到」，在臉書上掀起一陣熱議。

海巡署於16日在臉書發文表示，「沒意外的話，此刻的你正窩在溫暖的厚被中，腳底甚至有暖氣照顧，而海巡在這一波波的寒流中，不能躲進溫暖的棉被裡，只有又冰又鹹的海風來吃豆腐。」對此，海巡署表示。「為了要讓大家也能享受這份寒意，我們再次準備了18個冷笑話，一起來感受海邊有多冷吧！」

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貼文一出，立刻引發網友們的熱烈迴響，「謝謝海巡署的辛勞，台灣人懂得你們的苦與冷，一起加油吧」、「每次看到海巡笑話篇，都笑到肚子有腹肌」、「因為冷笑話變成海巡鐵粉」、「小編平常都這樣對海說話嗎…」、「請幫小編加薪吧…這看的出是用生命在工作阿…」。

當中也有不少粉絲團小編前來留言回覆。其中，國家太空中心NSPO表示「會不會有人覺的小編很閒？海水更鹹。」紅樹林生態教育館則表示，「我們就在河海交界處已經夠冷了，看到這些笑話覺得更冷了。」

沒意外的話，此刻的你正窩在暖和的厚被中，腳底甚至有暖氣機照顧……可惡！太可惡了！這種天氣不能只有海巡被冷到！ 　 各位朋友，「冷笑話第二彈」急凍來襲！ 　 為什麼霸王級寒流時不時就南下？這是因為人類長久以來製造的大量「溫室氣體」，使赤道的暖...

海巡署長室 Coast Guard 發佈於 2021年1月16日 星期六
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