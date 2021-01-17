10°C↓低溫特報擴大18縣市　今晚～明晨氣溫「降到最低點」

▲吳聖宇指出，今晚到明晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8-10度間。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇FB粉絲專頁）

記者賴文萱／台北報導

新一波強烈大陸冷氣團南下，氣象局今（17）日持續發布低溫特報，範圍擴及18縣市，今晚到明晨要留意10度以下低溫發生機率。天氣職人吳聖宇指出，今晚到明晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8-10度間。

氣象局表示，今日至明日受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其他地區早晚亦偏冷，有10度以下氣溫發生的機率。

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今（17日）上午至明（18日）晨低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號（寒冷）】

基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▲氣象局發布18縣市低溫特報。（圖／中央氣象局）

天氣職人吳聖宇表示，預估今天冷空氣持續南下，加上天氣較為陰霾又帶點飄雨小雨的狀態，北台灣今天白天溫度難以上升，反而是呈現緩慢下降的趨勢，今晚到明天清晨會降到本次冷空氣的最低點，預期北部、東北部空曠地區以及近山區的平地低溫將會降到8-10度間。

花蓮、台東地區越往南越有機會看到陽光，白天溫度也比較能上升，花蓮高溫15-16度，台東可到17-18度，今晚到明天清晨在花東地區低溫約11-13度間，縱谷內部分空曠地區也可能有10度上下的低溫出現。

▲周一清晨的低溫過後，強冷氣團有稍微減弱的趨勢，但是仍然籠罩台灣附近，各地溫度仍偏涼偏冷。（圖／記者李毓康攝）

中部、南部今天白天普遍有陽光，白天溫度上升機會仍大，中部高溫約17-18度，南部仍有機會達到19-20度，今晚到明天清晨配合輻射冷卻作用，中部空曠地區也可能出現8-10度低溫，南部空曠地區低溫在10-12度左右。

明天周一清晨的低溫過後，強冷氣團有稍微減弱的趨勢，但是仍然籠罩台灣附近，各地溫度仍偏涼偏冷。預估北台灣白天高溫略回升至14-16度，感受上還是偏冷，中部及花東地區高溫17-19度，有些偏涼，南部高溫可達20-22度，相對較為舒適。

入夜後到隔天周二清晨仍有一次低溫出現的機會，尤其是西半部空曠地區配合輻射冷卻作用，預期仍有10度或以下低溫發生的可能性，務必要持續注意保暖，真正溫度較為回升要等到周二白天才會開始出現。

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