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一個冬天激瘦4公斤！77老大推「懶人減肥法」：1天只要20分鐘

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

▲77老大教懶人泡澡減肥法。（圖／翻攝自YouTube／77老大，下同）

網搜小組／鄺郁庭報導

天氣一變冷，就讓人只想懶在被窩裡，吃鍋頻率也大增，一個冬天過後，難免養出不少脂肪！網紅「77老大」日前在YouTube頻道上傳影片，教學「懶人泡澡減肥法」，就是在泡澡水中加進中藥材，讓本來泡熱水澡就能排汗、利水、增加代謝等優點更上一層樓，直呼「一個冬天瘦5公斤」不是夢。

77老大在影片中表示，泡澡本就是超容易堅持、超舒服、讓皮膚跟身材都變好、還能幫助入眠的超簡單減肥法，而且其實泡熱水澡本來就能排汗、利水、增加代謝。他要提倡的則是「加入中藥材」加強血液循環，不僅促進代謝、養顏美容，還改善虛弱體質。

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▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

77老大首先教煮藥材的方法，先是拿一個鍋子，裝500cc至1000cc的冷水，接著把藥材放進小布包，放的時候不要太粗魯，以免破壞藥材，完成後把布包綁起來，「你說啊～不要小布包可不可以？可以啊！它就是藥材浮在你水面上，等一下你泡的時候會塞住浴缸。」不過沒買小布包，也是可以過濾藥材後使用中藥水。

77老大提醒，煮藥材的時候一定要從冷水開始煮，並要確保整個布包都有浸到水，「小火去煮，煮滾後再煮15分鐘。」煮好之後，就把整鍋藥浴水倒進浴缸，「記得泡澡時間20～30分鐘就好，你不要想說越久越好，結果泡在裡面4個多小時，撈起來跟福馬林一樣。」另外，孕婦、酒後、皮膚有傷口、剛吃飽、空腹、經期間最好都不要泡湯。

最後他根據4種肥胖類型，列出4種不同的藥材清單：

1.一般型肥胖：如果是胖得很勻稱、全身都很胖的人，可以選擇這一個泡澡方。

荷葉 10g
桂枝 10g
酸棗仁 10g
老薑 6片
柑橘類的果皮 2顆（香吉士、柳丁、橘子、葡萄柚皆可）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

2.水腫型肥胖：適用於濕氣很重的人，平時常腰痠背痛、起床容易浮腫、傍晚過後腳會比較腫／大、排泄物容易黏在馬桶壁上，這種「體施型小胖子」適合排水消腫的泡澡方。

荷葉 10g
玉米鬚 10g
香茅草 10g
柑橘類的果皮 2顆（香吉士、柳丁、橘子、葡萄柚皆可）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

3.壓力型肥胖：因為心情鬱卒、煩悶、鬱卒、胸悶、胸痛，或心情起伏就暴飲暴食，這一類中廣型肥胖的人，通常都是胖在肚子、腰、背，適合舒壓減肥泡澡方。

紅玫瑰 10g
佛手柑 10g
薄荷 6g
柑橘類的果皮 2顆（香吉士、柳丁、橘子、葡萄柚皆可）

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

4.脂肪型肥胖：這種棉花糖型胖胖，通常都有蝴蝶袖、腰腹是軟軟的肥肉、肌肉量低、脂肪量偏高、身體代謝很差、吃很少還是瘦不了，可以選「棉花糖」型瘦身降脂方。

艾葉 10g
羌活 10g
桑枝 10g
山楂 15g
酸棗仁 15g
桂枝 6g
老薑 6片

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／77老大）

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