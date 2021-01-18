地表最衰！OL「1年被隔離6次」還原始末：第一次有點害怕

▲各國採取了隔離措施，防止疫情擴散。（示意圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

地表最衰！新冠肺炎去年初從武漢開始爆發，之後疫情在全世界蔓延，大陸為防堵病毒擴散，採取了嚴格的隔離措施。不過，大陸一OL卻超級倒楣，去哪哪裡就出現疫情，1年時間內一共被隔離了6次。她透露，除了第一次有點害怕，後面就習慣了。

據《中國新聞網》報導，「今天，我終於結束了在1年時間跨度裡的第六次隔離生活，」日前在北京工作的石家莊人古娟（化名）笑著吐槽。2020年1月22日，她約上閨蜜去雲南來了一場「說走就走的旅行」，因武漢疫情爆發，她們1月26日回到石家莊後就被通知居家隔離。

居家隔離14天後，因參加的旅行團有來自湖北鄂州的遊客被確診，古娟作為密切接觸者於2月9日被救護車運到石家莊市正定縣三里屯醫院進行定點隔離。

定點隔離期滿後，2020年2月23日，古娟返回北京工作，被通知在住所居家隔離。5天後，她同住的舍友返回，前5天的隔離作廢，重新計算天數繼續隔離14天至3月14日。

2020年6月，北京新發地批發市場爆發疫情，因一位確診外送員曾去古娟的公司送餐，於是她被通知隔離14天。

2021年元旦假期，古娟回到石家莊過節，恰逢當地新一輪本土疫情爆發。假期結束後，她返回北京的第一天，接到派出所工作人員打電話詢問行程，上班第二天被社區居委會通知需要居家隔離3天，並進行了核酸檢測。

古娟隨後又被社區居委會通知有石家莊、邢台旅行史的將繼續實施居家隔離。1月15日，古娟做完第二次核酸檢測後被通知17日可以解封。

經過6次的隔離經歷，古娟說，「希望以自己的親身經歷告訴大家，面對新冠疫情需要重視而不是恐慌。現在石家莊等地都進行了閉環管控，這是切斷病毒傳染路徑最有效的手段。」

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