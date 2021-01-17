「你罷叫民主我罷叫對立」　羅智強嗆蔡英文：金魚腦太神了

▲蔡英文、韓國瑜。（合成圖／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日遭罷免成功。民進黨發言人顏若芳表示，國民黨介入動員，造成政治對立，非台灣之福。對此，國民黨台北市議員羅智強反擊，民進黨主席蔡英文半年前才在中常會上裁示通過罷韓聲明。

羅智強17日在臉書表示，「真的是超超超級瞧不起這個雙標爛黨，你搞罷免叫民主，我拚罷免叫對立，蔡大姐，妳的金魚腦也太神了吧，才半年前耶，半年前好棒棒的民進黨，才通過罷韓聲明呼籲踴躍投票。哇咧，貴黨是把失憶技能點好點滿嗎？蔡英文需要這麼用力的打臉自己嗎？」

支持者紛紛留言表示「這就是民進黨ㄧ直讓人看不起的地方！」、「雙標已經成為民進黨日常」、「民進黨有這樣的領導人台灣有這樣的總統，直教人無法理解與苟同，頭腦是哪兒蹦出來？」、「雙標到誇張，都是別人的錯」。

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