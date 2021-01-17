數據藏玄機！學者調「罷王、罷韓趨勢」一比：殺伐之氣強很多

▲大學教授整理罷王及罷韓的網路趨勢。（圖／ETtoday資料照、記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

罷王投票16日落幕，桃園市中壢區民進黨議員「王浩宇罷免案」最終以8.4萬張同意票，通過罷免門檻，話題引發外界議論。對此，一位銘傳大學教授就在臉書貼文，說他觀察2個罷免案的網路趨勢，意外發現資料好像可以看出些什麼，最後他整理成4點，「罷韓與罷王的數據初探，內藏玄機。」

銘傳大學教授杜聖聰16日在臉書貼文「#罷韓與罷王的數據初探」，說2件事的網路趨勢內藏玄機。首先第1點是「搶佔議題話語權，攻佔道德高地」，手法就是打出「光復XX」的名義，彷彿是「幹掉了這個人，整個地方就可以得到救贖」，像是罷韓被稱為「光復高雄」；罷王則是「光復中壢」。

第2件事則是形象，「罷韓的單位，比較會塑造自身媒體形象「罷韓四君子」；但罷王的發起單位，就是直接說他們自己是『罷王團體』。」

第3件事是2案的聲量趨勢，都是在最後48小時急遽升高，，這種突如其來的聲量爆發力，很難讓人推測結果到底會是如何，「ㄜ，這似乎也顯示，面對網路警察或同溫層，藍綠網民學會了假掰，都很會隱藏情緒。」

最後則是用語上的選擇，罷韓的網路或同溫層用語，其實算是客氣，像是「堅定罷韓、非韓不投、WeCare、最後一哩路」等等，這種屬於文青的字眼居多；至於罷王的用語選擇，是「倒宇天光、替天行道、報復性罷免」，殺伐之氣明顯強了許多。