王浩宇罷免通過　許智傑：對民進黨是個警訊

▲桃園市議員王浩宇遭罷免。（資料照／記者陳家豪攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇16日以8萬4582票遭到罷免，民進黨立委許智傑17日表示，「這對民進黨是個警訊」，民進黨也應更謙卑面對全國事務的政策與改革。

針對罷王投票過關，許智傑回應，國民黨這次動員全黨之力去罷免一個地方議員，「其實沒有這個必要」，他認為，地方議員的職責是監督地方政府的地方議題，不需要無限上綱，但也坦言「這對民進黨是個警訊」，民進黨也應該更謙卑面對全國事務的政策與改革。

民進黨發言人顏若芳昨回應王浩宇遭罷免時，直批國民黨從主席、立院黨團到黃復興黨部都明顯介入動員，造成政治對立，非台灣之福，並表示遺憾。國民黨智庫副董事長連勝文反問「那罷免韓國瑜算是什麼？」批評民進黨已經把「雙重標準」搞到變成前無古人、後無來者的一種無恥的總合，這次罷免成功，就是民眾要給這個雙標黨一個當頭棒喝。

對此，許智傑表示，連勝文所謂的雙重標準，國、民二黨都曾因時空環境不同而調整政策，換個位置換個腦袋，但是要不忘初衷，連勝文要刮別人鬍子之前，也要先刮自己的鬍子。

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