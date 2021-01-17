傳王浩宇轉戰台北市內湖、南港！　黃珊珊：相信選民一向有水準





▲民眾黨港湖服務處新春揮毫活動。（圖／陳宥丞提供，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

民進黨籍議員王浩宇16日遭到罷免，不過台北市議員游淑慧爆料，王浩宇前陣子跟許多人提過，想要來北市內湖南港參選。對此，台北市副市長黃珊珊表示，港湖選民是有智慧的，而民眾黨黨代表陳宥丞則說，內湖南港不是回收的地方。

民眾黨17日上午舉辦港湖服務處新春揮毫活動，黃珊珊、立委蔡壁如、邱臣遠、台北市副發言人黃瀞瑩、陳宥丞等人一同出席。

對王浩宇罷免案，是不是代表民眾對民進黨執政的反撲？蔡壁如表示，這可能是一個現象，但不敢說是反撲，可以解釋的是，過去有很多名嘴利用網紅口無遮攔的帶風向、帶評論，相信老百姓已經厭倦了這種沒有事實根據而到處帶風向的發言，成功罷免對社會來講也是種正面教育。

關於未來民眾黨會不會卡位佈局王浩宇的選區？蔡壁如說，黨部會有其規劃，目前桃園地區有幾位積極想爭取選舉的人，但還是要自己做好準備。

另外，關於游淑慧16日晚間在臉書提及，王浩宇前陣子曾經跟許多人提過，想來北市內湖南港參選。陳宥丞表示，他從來沒在地方聽過王浩宇要來選港湖的事情，所以他16日聽到時也覺得很訝異，不過中壢人已經展現出對民主意志的態度，如果真有此事，內湖南港人的心聲是，不要小看他們對民主的決心，選民是滿有智慧的。

隨後，黃珊珊則抵達現場一同參與掃街。關於王浩宇罷免案一事，黃珊珊認為，任何政治人物都應該放在心中當作警惕，人民隨時能回收政治人物的權利，不論權利是多大多小，相信港湖的選民「一向很有水準。」

而陳宥丞則再度強調，內湖南港選民相當有智慧，他們在這裡是長期耕耘服務，不可能接受在另一個選區被罷免，就隨便空降到此經營，相信選民眼睛很雪亮，網友們也希望他幫忙發聲，「內湖南港不是一個回收的地方。」

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