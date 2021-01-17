黃捷青澀照曝光！范雲挺學生　籲鳳山人2/6投反對罷免票

▲黃捷、范雲。（圖／翻攝自Facebook／范雲）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇罷免案通過，國民黨組發會主委李哲華指出，下一個目標就是2月6日高雄市議員黃捷罷免案。對此，民進黨立委范雲力挺黃捷，並呼籲鳳山人當天出來投票，一起反對罷免案。

范雲17日在臉書PO出2016年與黃捷的合照，當時兩人在街頭參與社會運動相遇時。她表示，支持盡責好議員，反對罷免黃捷，呼籲大家一起幫忙支持黃捷，不要讓罷免案過關，支持黃捷的理由，不只是因為她在台大任教時，黃捷是她的學生，黃捷從大學時代，還沒参選前就積極參與公共事務、關懷社會議題，她支持黃捷，更是因為黃捷擔任高雄市議員後，努力認真、確實問政，未曾辜負選民的付託。

范雲提到，2月6日的投票日，對黃捷很不利，因為那是過年前的前一個週末，年輕人很可能無法為了投反對罷免案特地再多回家一次，在如此不利的情勢下，非常需要大家一起，拜託高雄鳳山在地人，無論當時是投給誰，都出來投票，一起反對罷免案，留住用心爲台灣問政的盡責好議員！

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