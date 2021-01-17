黃捷還沒連絡上王浩宇！自身難保勤跑基層...曝下一步「火力全開」

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案16日正式通過，成了六都首位遭罷免的市議員。下一場罷免投票，就是高雄市鳳山區無黨籍市議員黃捷，將於2月6日舉行，投票時間逼近，黃捷把握時間到市場發春聯拜年，想藉此與鳳山市民培養感情，她表示，希望大家能出投不同票表達想留住她的心情，接下來這段時間將「火力全開」，讓市民知道她對鳳山一直都是盡心盡力。

▲高雄市議員黃捷至市場拜年 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市議員黃捷至市場拜年 。（圖／記者洪靖宜攝）

桃園市議員王浩宇罷免案通過後，高雄市議員黃捷的動向也頗受關注，她17日一早到鳳山第二公有市場進行新春拜年、發放春聯，親切模樣受不少鄉親歡迎，還有攤商熱情送上花朵，但也有人騎著機車經過時忍不住喊出：「2月6日要出來投票」，也有人拒拿春聯，不過黃捷不受影響持續穿梭在市場內，希望能透過拜年來與市民培養感情，妹妹黃蓉也前來力挺，幫忙宣傳。

▲高雄市議員黃捷妹妹黃蓉也現身力挺 。（圖／記者洪靖宜攝）

對於王浩宇罷免案通過，黃捷沉澱一晚後表示，桃園情況她不了解，也不能跟鳳山來做類比，所以不能也不宜多加評論或揣測。在鳳山就是要盡量去全力的付出，努力爭取選民認同，希望鳳山選民支持她。黃捷說：「希望說到時候大家可以出來投不同意票，來表達希望留住我的這個心情。」

▲黃捷收到攤商支持還收到花。（圖／記者洪靖宜攝）

黃捷坦言，罷捷團體送出二階有效份數高達3萬5千份，的確是大於2萬8千份的門檻的，針對如此的民意，當然是要正面去面對。距離2月6日剩不到一個月，黃捷表示，這幾天一樣把市政的工作做好，不管是議會問政，或地方服務，都要再更努力的讓大家看到過去這兩年的成果，那在表現上面，當然就是「火力一定要全開」，她要讓大家知道一直以來對鳳山都是盡心盡力，把鳳山民眾的需求放在心上，那我的心裡也都是貢獻給鳳山的民眾。

至於是否有傳訊關心王浩宇，黃捷說，她目前還沒有聯絡上他；而對於台灣基進立委陳柏惟在2019年7月，發了一張與王浩宇、黃捷的合照並且表示 「我跟你們講啦，韓粉真的沒有很多喇，他們連我們三個小議員都罷免不掉喇，2020三個都罷免成功我請全台灣人吃雞排」的祭品文，被問到此事，黃捷也尷尬笑說：「這個好像是一年多前的事情，你可能要問他！看他的承諾還算不算數」。

時間對我們來說完全沒用！