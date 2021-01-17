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封房不夠「改封樓、封院」　醫籲跨區感染：原匡列2500人應一次篩盡

▲▼▲王任賢認為，社區感染最擔心的是大爆發，病患會迅速增加，到時台灣醫療資源一定會不夠。（圖／東森新聞）

▲王任賢認為，這次本土感染的疫情擴散，跟境外移入被篩檢出的案例很不同，狀況更緊急。（圖／東森新聞）

記者謝承恩／台北報導

北部某醫院院內感染擴散，已共有3名醫護染疫，其中因個案分別所屬的病房單位不同，指揮中心採「封房不封院」措施，僅將封鎖範圍侷限在病毒篩檢出的房間，此舉讓專家急跳腳表示，「這次有3名醫護染疫，都是不同部門的人員，現在封房的措施太輕了，根本沒辦法確實控制，你如果不敢封院，至少也要封樓、或是封住某區塊。」

中華民國防疫學會榮譽理事長王任賢受訪時指出，現在的狀況不是單一病房，而是跨病房感染，只採取封房根本不夠！「我們過去是有過SARS和平醫院封院的慘痛經驗，擔心封院沒有做好相關措施，會造成更大的恐慌。然而現在不封院、只封房，根本緩不濟急。」

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他表示，這次本土感染的疫情擴散，跟境外移入被篩檢出的案例很不同，狀況更緊急，不該再拖拖拉拉用400人、400人方式，以「剝洋蔥」的方式一層一層去篩檢，至於是否要等到二篩之後在看結果作打算？他表示「這段期間的人員早就不知道跑去哪裡了！應該在當初匡列全院的2500人之中，就以『清零』的方式一網打盡。」

面對指揮中心不敢果斷封院，王任賢也回憶當年SARS的情形，「如果貿然封院，沒有配套措施，確實會有風險，醫院病人沒有醫師看會恐慌，護理人員沒有辦法回家也會恐慌。」直指如果有像和平醫院當年的顧忌，那至少也要採取比封房在更強烈的措施，像是封樓、封院的方式，才有辦法應對現在擴散的緊急狀況。「要給時間去作好配套措施，但就是不要『猶豫不決』或『按兵不動』，不然等到疫情擴散出去就很難收拾。」

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