他剪樹枝遭電擊「皮膚秒融化」！肋骨外露昏迷　孕妻崩潰直擊

▲現年31歲曼札里（Matt Manzari）是名水上滑板運動員。（圖／翻攝自當事人IG，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

美國31歲水上滑板好手曼札里2014年修剪樹枝時觸電，遭1.4萬伏特電流流遍全身，強度等同6把電椅，讓他的25%皮膚融化，肋骨暴露在外，一度被醫生判定可能無法存活。在歷經70多次手術後，他奇蹟般存活，不但重拾心愛的水上活動，也成為勵志演說家在各地演講。

太陽報報導，來自佛州的曼札里（Matt Manzari）在15歲那年實現兒時夢想，成為一名滑板運動員，但卻在教堂修剪樹枝時，不慎使用能導電的鋼製器具，在他接觸到樹枝那一刻觸電，遭1.4萬伏特電流流遍全身。而當時懷有身孕的妻子吉恩（bobby Jean）在一旁目睹全程。

事發後，處於昏迷狀態的曼札里緊急送醫，因為當時他的皮膚已經開始「融化」，全身25%的皮膚出現4級以上灼傷，且肋骨、胸骨外露，韌帶、肌肉全被燒壞。當時醫師曾說，他的傷勢將會傷及大腦，「這就像被綁在6把電源全開的電椅上頭」，可能無法活到第2天。

不過，曼札里幸運存活熬過這一夜，心臟、大腦、腎臟皆無異樣，也無須截肢，且在接下來3個月內接受70多次手術，成功克服損壞神經再生的痛苦，度過極其艱辛的康復期，順利出院，趕上兒子出生的那一刻。

如今的曼札里重拾心愛的水上滑板運動，且作為一名勵志家在全美巡迴演說，「當我照鏡子時會看見我的傷疤，但我知道自己是誰，也很興奮用接下來的人生，盡我所能去做任何事情。」