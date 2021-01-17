香港失業率將創16年新高！第四波疫情燒不完「勞資壓力山大」

▲香港財政司司長陳茂波。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

香港財政司司長陳茂波17日在網誌上表示，香港第四波疫情持續，企業及勞工承受巨大壓力，即將公布的最新失業率（去年第四季），勢將升破近期的16年高位。

陳茂波指出，自從第四波疫情爆發以來，政府收緊了多項社交距離和處所營運的限制措施，雖然確診個案已由高峰時每天超過一百宗的水平回落，但目前每日仍有數十宗，且源頭不明個案比例仍高，加上近期在個別社區出現小型爆發，可以說疫情仍然反覆。

▼香港第四波疫情未平息，每日仍有數十人確診。（圖／路透社）



陳茂波提到，這些曠日持久的限制措施，對經濟民生產生相當沉重的壓力，尤其是疫情在本港已持續近一年，許多企業已咬緊牙關支撐了一段相當長的時間，「儘管政府在去年預算案及防疫抗疫基金下已先後推出了超過三千億元的支援和紓困措施，但這些財政支援畢竟只能屬杯水車薪，許多業界都指，現時不少中小企和自由工作者正掙扎求存，願意主動引入加強的防疫措施，在更有效防止病毒傳染的前提下，換取盡可能部份恢復營業、恢復進行一些活動，也讓市民有多一點喘息的空間。」

陳茂波表示，事實上，很多企業和打工仔正承受著巨大壓力，數字上來說，雖然香港經濟去年第三季、按季已扭轉萎縮趨勢，但目前的狀況仍非常嚴峻，就以破產管理署最近公布的數字為例，去年破產申請宗數接近8700宗，按年增加6.6%；提交強制清盤呈請也有約450宗，按年升7.2%。

陳茂波坦言，十二月香港採購經理指數重回收縮區間，中小企營商氣氛也趨向悲觀，即將公布的最新失業率（去年第四季），在第四波疫情衝擊下，勢將升破近期的16年高位，本地勞工市場正處加壓狀態。

陳茂波提到，更令人憂慮的是，傳統的農曆新年旺季即將來臨，這原本是零售、餐飲等行業生意最旺、收入最多的時候，現在卻因疫情而嚴重受困，「我在財政預算案諮詢期間也收到不少業界代表反映，若果不盡快平復疫情，恐怕在農曆新年過後，或會出現較多的結業和裁員。」

陳茂波表示，總結過去的幾次經濟低潮，其中一項經驗，就是不能只著重解決當下的困難，而是要讓整個社會有迎接挑戰的心態及準備，好好把握危機中轉型升級的契機，把香港的經濟結構順勢推上更高台階，「因此，在編制新一份財政預算案時，我們既要考慮現時疫下市民的需要，也要及早部署和投資未來。這在科技變革和疫情催生了消費行為及商業模式轉變的今天，顯得尤為迫切。」