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傳銷男 「1傳98」　 吉林超級傳播鏈再增17人

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

▲大陸吉林出現新冠肺炎超級傳播鏈，確診人數每日飆升。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸吉林的超級傳播鏈今（17）日已增加至「1傳98」。據了解，這名傳播者為黑龍江籍，從5日前往吉林，在火車上傳染給一對中年夫婦開始，再加上在吉林的傳銷培訓課程，現已造成98人感染新冠肺炎，數字每日持續飆升。

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

吉林今日新增本地確診病例10例，其中6例為此前通報的無症狀感染者轉為確診病例，新增確診病例均是在隔離醫學觀察期間通過主動篩查發現，包括這位傳銷老師，也在同日轉為確診病例。此外，新增的4例確診病例都在1月10日參加傳銷培訓課程，4人年齡分別為88歲、74歲、73歲、73歲。

這名引發大規模感染的培訓師來自黑龍江，他5日從黑龍江搭乘火車抵達哈爾濱西站，距離他座位不遠的一對中年夫妻在11日被發現為無症狀感染者。由於這名培訓師8日至11日，分別在不同地方進行傳銷課程，經過大規模普篩後，確診人數如滾雪球般飆升。

由於參加傳銷課程的以老年人居多，因此，吉林這波大規模疫情的確診病患多為60歲以上的長者。值得注意的是，最新通報的確診病患，年齡最高的為88歲，目前正進行隔離治療中。

▲吉林出現來自黑龍江的超級傳播者，長春火車站嚴格實行防疫措施。（圖／CFP）

▲大陸吉林全力防堵疫情爆發，嚴格把關出入民眾。（圖／CFP）

數據顯示，大陸1月16日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例109例，其中境外輸入病例13例（上海4例，福建2例，廣東2例，四川2例，天津1例，山東1例，湖南1例），本土病例96例（河北72例，黑龍江12例，吉林10例，北京2例）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外輸入病例（在上海）。

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