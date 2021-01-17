「健康碼演示」APP可造假數據　杭州警刑事介入偵辦

▲解姓男子自行研發「健康碼掩飾」APP，可模擬各地健康碼、復工碼及通行碼。（圖／翻攝健康碼演示APP）

記者魏有德／綜合報導

大陸防疫措施最大倚靠為各地通用的「健康碼」，不過，近期有網友爆料，有一款名為「健康碼演示」的APP在手機應用軟體商店上發行，主要功能為模擬各地健康碼、復工碼及通行碼，造成大陸防疫危機。對此，杭州警方已對關係人解姓男子採取刑事強制措施，案件持續偵辦中。

▲健康碼是大陸個人疫情防控最基本的參考標準。（圖／CFP）

《北晚新視覺》報導，據「健康碼演示」APP軟體說明，這款APP能夠模擬各地健康碼、復工碼、通行碼的不同演示風格，不僅能展示不同健康碼，還可展示綠碼、黃碼、橙碼、紅碼等狀態，還可自定義顯示數據，如地區、城市、姓名等。

據了解，目前大陸嚴格控制疫情反撲，在各地出行或進出公共場合，都得進行掃碼登記。這個「掃碼登記」用以關聯各地健康碼，做為出行紀錄和反應身體健康狀況，為疫情防控的重要參考指標。

▲北京民眾進入商場前，必須先掃健康碼，完成健康登記。（圖／CFP）

不過，這名41歲的解姓男子於4、5月份擅自研發「健康碼演示」APP並上傳至應用市場。雖然APP有標註「注意事項」稱，「該應用僅作為演示目的，二維碼並非實際健康碼、復工碼，請勿用於被掃碼的場合，以免引起不必要誤會。」仍遭網友爆料，進而引起警方注意介入調查。

網友認為，如果利用這款應用提供虛假的展示健康碼，一旦感染新冠肺炎，相關防疫部門將難以追蹤患者準確軌跡，不利於疫情防控。