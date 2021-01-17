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救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長　東港熱鬧交接　

▲救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長交接暨委員幹部授證典禮16日在東港忠餐廳舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長交接暨委員幹部授證典禮，16日在忠東港海產餐廳舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長交接暨委員幹部授證典禮16日在忠東港海鮮餐廳舉行，由卸任會長也是甫接任屏東縣團委會主委郭定銘交棒給安泰醫院榮譽院長蘇清泉，持續共同推動「公益、教育、服務、健康」志業發展。

▲救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長交接暨委員幹部授證典禮16日在東港忠餐廳舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼蘇清泉致詞、新卸任會長交接。

▲救國團之友聯誼會屏東縣分會新卸任會長交接暨委員幹部授證典禮16日在東港忠餐廳舉行 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

卸任會長郭定銘主委致詞表示，他加入救國團超過40年，從最基層的義工、分會總幹事再到會長，在會長任內，感謝幹部們的努力與用心，讓他們關懷的力量遍及185縣道，甚至最南到高士國小，都有他們的足跡，散播知識也散播愛，分享正能量到偏鄉的小學，期望這股力量，能繼續進行下去，讓社會更好。

新任會長蘇清泉致詞表示，他從學生時期，便參加救國團的戰鬥營，其中有一次到澎湖，剛遇到賽洛瑪颱風，導致無法順利返台，變成難忘的「關島」之旅，「救國團全名是中國青年救國團」，所以幾十年來，投入相當多的心力與資源在青年工作與社會教育上，他這次接任會長，有感於救國團組織必須年輕化，因此，邀請許多青年企業家、青年民代加入團友會，希望能把對社會良善的力量，發揮到最大，持續服務社會，深耕地方。

參與這項交接儀式的有救國團友會全國總會長劉招明、救國團總團部服務處長洪啟洲、立委廖婉汝、前立委王進士、李世淦議員、全球華僑總會長李鎔任等，團友會副會長由楊聰榮、謝聖順、謝國榮接任，新任加續任委員共有47位，總幹事由曾任救國團屏東市會長陳育貴接任，副總幹事由辰守天公司董事長林育先接任，齊心努力，在屏東縣推動公益與服務工作，讓屏東未來會更好！

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