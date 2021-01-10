再苦也不讓弱勢學童吃生水餃　海口人社區經營協會再成立食物銀行

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉率服務團隊到海口人社區經營協會關心老人健康 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流來襲，屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，率同服務團隊專門服務弱勢、關懷老人族群等的屏東縣海口人經營社區協會，關心正在學習黏貼組合紙藝品的老人健康，提供保健之道，尤其有三高者千萬別掉以輕心，讓長輩們感到受益良多。

▲▼寒流來襲，蘇清泉關心長輩健康。

海口人社區經營協會是2000年由曾鴻志牧師與郭師母及志同道合，有心於社區服務的基督徒們立案成立迄今。服務對象有新住民、弱勢族群、身心障礙、社區關懷據點、樂齡學習等等。郭師母更成立當年就取得由財團法人蘇天生文教基金會及屏東縣政府合辦之居家服務員訓練班，並在安泰醫院實習完畢結業。

▲▼成立新住民家庭服務中心、關懷長輩。

該協會一路走來的過程心酸，如人飲水，冷暖自知。其中曾遇到有弱勢家庭的年幼學童，因缺乏成人照顧，甚至吃未煮過的生水餃填肚子，讓協會人員感到辛酸，於是再辛苦，也要堅持讓弱勢學童們在協會裡吃過晚餐再回家，期間，蘇清泉及醫院都隨時配合及資助。

▲▼食物銀行。

海口人社區經營協會門口目前設置了愛心櫥櫃與冰箱，讓民眾家中多餘的常溫可保存食物，或需冷藏食物，直接放置到該處，捐給需要的人；如有較大宗的食品物資，也可以捐給該協會立案的社區食物銀行，再分發給符合領取資格的受贈人或家庭，共同幫助弱勢家庭。

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