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恆春高山巖土地公牽「善因緣」　東港蘇清泉到雲林西螺吃劉家包子

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉與雲林西螺劉家包子店家合影，中為高山巖土地公 。（圖／蘇清泉提供）

▲東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉（右）與雲林西螺劉家包子店家（中二、三）合影，中為高山巖土地公 。（圖／蘇清泉提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港安泰醫院榮譽院長蘇清泉，日前到雲林縣西螺鎮訪友結束行程後，因未吃早點，雖路旁有不少店家，卻無意識走入市場一家劉家包子店，店內供奉一尊白眉土地公，他心頭一愣，經店家介紹土地公是恆春高山巖福德宮分靈，到過高山巖參拜土地公超過20次的蘇清泉才恍然大悟，原來是土地公牽來的善因緣，在臉書分享「高山巖土地公」的不可思議，而到西螺不要忘記好吃的劉家包子。

蘇清泉日前與友人，從東港到西螺訪友結束，已中午11點，飢腸轆轆的一行人，才想到要吃點東西，沿途有不少吃的店家，蘇清泉卻偏偏走進市場內劉家包子店。

點了包子和豆漿，抬頭一望，看到店家供奉一尊白眉毛的土地公，到過恆春高山巖福德宮參拜超過20次的蘇清泉正在狐疑「像高山巖土地公」之際，老闆娘知道他們是屏東來，熱心介紹白眉土地公是高山巖土地公的分靈，讓他當下讚嘆冥冥之中「土地公牽的善緣」，由於劉家包子好吃，在臉書不忘與民眾分享，路過西螺，別忘吃純工做的劉家包子。

蘇清泉在臉書分享「我想冥冥之中，是土地公的安排，讓我們結善緣，重點是包子真的好吃，歡迎大家到雲林西螺玩，不要忘記買西螺劉家包子唷！」，讓網友也覺很不可思議。

劉家包子店老闆娘說，多年前到高山巖福德宮參拜土地公，感受到土地公的靈驗，請示土地公同意，刻了祂的分靈，再回福德宮舉行「開工點眼」儀軌，生意從此一帆風順，不可思議的巧遇蘇清泉等人遠從東港來到西螺吃劉家包子，稱讚純工製作的劉家包子好滋味。9日還要到高巖山參拜。

高山巖福德宮供奉土地公，位在恆春半島的關山，建於1639年，是台灣少見的依照珊瑚礁岩地質所建造的土地公廟，香火鼎盛，與車城福安宮、竹山紫南宮齊名。

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