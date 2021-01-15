寒流來襲　安泰榮譽院長蘇清泉進山區部落教導「天冷防猝死」

▲安泰醫院榮譽院長蘇清泉率同服務團隊關心屏東縣霧台鄉親健康 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

寒流一波波來襲，屏東縣安泰醫院榮譽院長蘇清泉醫師帶著服務團隊到屏東縣地理位置最高、平均海拔在1100公尺以上的霧台鄉，舉辦健康關懷講座，提醒長輩們絕對要留意預防因為低溫、溫差過大引發的心肌梗塞、心血管疾病發生，長輩們爭相提問，反應相當熱絡。

▲▼蘇清泉保健講演、長輩們熱絡提問。



最近寒流連連來襲，位在海拔1千公尺以上的霧台鄉的溫度更低，更需要關懷，蘇清泉昨天率同服務團隊上山，關心部落長輩健康。

▲醫療保健、長輩提問。

長輩者們也很關心自己的健康狀況，針對冠心症、三高保健問題提問；蘇清泉表示，要做好保暖工作，居家臥室、衛浴與客廳要做好防寒與安全措施；起床後先暖身，剛起床後的活動勿過於急促；補充溫開水；身體活動以溫和漸進方式慢慢增加，確保健康。

另外，隨身攜帶保暖衣、避免大吃大喝及情緒起伏太大、有心臟血管疾病的病人不宜泡湯或泡澡、避免加重身體壓力、規律服藥妥善控制病情、外出要隨身帶著病歷卡與緊急用藥。

蘇清泉強調，愛護自己，要先從關心自己的身體健康開始；活著就是贏了，要愛惜每一個生命，活得越久，看得更多。他呼籲大家，一起來力拚屏東縣內65歲以上老人，由政府代繳健保費。

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