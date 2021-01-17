法國修法「禁舉報警執法過當」！全國怒火被點燃　20萬人上街抗議

▲法國16日爆發抗議潮。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

隨著法國在16日開始延長宵禁，巴黎的街道空無一人，就連著名地標，埃菲爾鐵塔和凱旋門都不見人煙，香榭麗舍大道也不再出現過去的大批購物者。這樣的景象與進入宵禁的前數小時形成極大反比，因為當地在傍晚6點前才剛剛發生抗議遊行，反對與警方執法有關的新法《整體安全法》（Sécurité Globale）落實。

▲若新法通過，未來人們可能無法在警察執法過當時，拍攝影片並將之發布於社交媒體上。。（圖／路透）

綜合路透社、《每日郵報》與當地媒體報導，馬克宏所領導的「共和國前進黨」（LREM）最近宣布，將修改法案中有爭議的第24條法，未來人們可能無法在警察執法過當時，拍攝影片並將之發布於社交媒體上。此舉讓許多人感到憤怒，因此儘管法國在16日下起了罕見大雪，但還是有成千上萬的示威人士趕在傍晚6點的宵禁時段以前，走上街頭表達不滿。

法國內政部長達爾曼寧（Gerard Darmanin）指出，警方在全國各地共逮捕了75人，單單巴黎就已逮捕24人，另外還有12名警察和軍人受傷。警方稱，全國在16日有3.4萬人上街抗議，但主辦單位指有接近20萬人參與示威。

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