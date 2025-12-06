挪用公司122.9萬爽花　員工「分50期賠125萬」換緩刑

記者黃翊婷／新北報導

男子阿茂（化名）前年在新北市某當鋪工作，卻利用職務之便，偷偷將122萬9704元款項挪為己用，後來被業者抓包，因而吃上官司。新北地院法官表示，考量到阿茂已與業者達成和解，並承諾賠償125萬元，分期給付50期，最終依犯業務侵占罪，判處他有期徒刑1年，緩刑4年。

▲阿茂挪用公司款項122萬9704元，並將錢全用在自己的日常開銷上。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿茂2023年間在新北市一間當鋪擔任業務工作，負責收取債務人的本金和利息，他卻利用職務之便，偷偷將債務人償還的款項89萬7704元挪為己用。

阿茂得手1次之後，又在同年間利用職務之便，再次偷偷挪用33萬2000元。後來業者發現異狀，決定報警，這才知道阿茂一共侵占122萬9704元款項，這些錢全被他拿去當作日常開銷使用。

新北地院法官認為，阿茂趁著職務收款之便，將公司款項占為己有，顯然欠缺尊重他人財產法益的觀念，但他已經與業者達成和解，並承諾賠償125萬元，目前也完成給付前4期，共計10萬元。

業者也表明，希望法官適當給予阿茂不得易科罰金之刑期，並附上履行調解筆錄給付義務當作條件，緩刑期希望是5年，因為阿茂的和解金是分期給付50期。

最終，法官依犯業務侵占罪，判處阿茂有期徒刑1年，緩刑4年，緩刑期間應履行賠償和解金額，全案仍可上訴。