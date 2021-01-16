投票率28%、同意票8.4萬張　中選會公布「王浩宇罷免案」數據

記者徐政璿／台北報導

民進黨籍桃園市議員王浩宇罷免案今（16日）正式舉行，中選會晚間表示，投票人數為9萬2226 人，投票率為28.14％，有效票為9萬1710票，其中同意罷免票數為8萬4582票，佔92.23 %；不同意罷免票數7128票，佔7.77%，無效票為516票，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，投票結果為通過。

依照桃園市選委會公布，中壢區有32萬7758人，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，罷免就能成立。中選會表示，根據開票統計結果，投票結果有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，該罷免案投票結果為通過，中選會將於22日舉行委員會議審查該罷免案投票結果。

中選會指出，依公職人員選舉罷免法第91條第1項及同法施行細則第51條規定，直轄市議員罷免案投票結果，應由該會審查，並於投票完畢7日內公告罷免投票結果。又依同法第90條規定，罷免案投票結果，有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，即為通過。

中選會說明，依公職人員選舉罷免法第91條第1項、第92條第1項規定，罷免案通過者，被罷免人應自公告之日起，解除職務；被罷免人自解除職務之日起，4年內不得為同一公職人員候選人。

▲民進黨市議員王浩宇。（資料照／記者陳家豪攝）



其他人也看了這些...

► 罷王確定過關！王浩宇成「六都首位」遭罷免市議員

► 王浩宇被罷免成功 網友灌爆臉書狂賀：恭喜回歸中壢市民

► 中壢人站出來！「3關鍵」成功罷免王浩宇 昔第一高票跌落神壇



►振興一下我們的美麗