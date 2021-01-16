罷王成功羅智強讚「反萊豬之戰首勝」　網友：萊委準備倒大楣

▲羅智強。（資料照／記者周宸亘攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨桃園市議員王浩宇的罷免案16日舉行，同意票超過8萬1940張同意票，確定被罷免。對此，國民黨台北市議員羅智強大讚大快人心，還說這是「反萊豬之戰的首勝」。

羅智強在臉書表示，「罷王成功，大快人心，這是中壢人的勝利，也是反萊豬之戰的首勝，我們繼續努力」。貼文一出後，網友紛紛留言「中壢人的驕傲」、「好的開始，是成功的一半。接下來是高雄鳳山的黃捷登場，鳳山人加油啊！」、「久違的正義，繼續罷萊豬立委」、「那些萊委，準備倒大楣了！台灣還是有很多人是清醒的」。

王浩宇罷免案16日正式投票，不少民眾一早出現在投票所投出神聖一票。依照桃園市選委會公布，中壢區32萬7758人，同意票數達總人數的4分之1（8萬1940票），且高於不同意票，罷免就能成立。下午4時結束投票，進入開票作業，最終6時19分開出同意罷免票84582票，不同意票7128票，同意票超過門檻2642票。

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