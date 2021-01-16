「祝王浩宇被罷免」預言成真　朱學恒拭淚：你可以去當兵圓夢了

記者趙蔡州／綜合報導

桃園市民進黨議員王浩宇16日確定被罷免，曾經公開表態支持罷免案的宅神朱學恒隨即表示，他2020年12月底就送了2盆花給王浩宇服務處，祝福王浩宇「罷免成功，快去當兵，抗中保台」，如今看來「預言花籃的錢沒白花，拭淚。」

宅神朱學恒在臉書粉絲團表示，他2020年12月29日就曾經送花給王浩宇，「希望他可以趕快去追求自己抗中保台的夢想，不要只是敲鍵盤」，如今王浩宇的罷免案確定通過，他就直呼「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了」、「中壢人你們也真棒，預言花籃的錢沒白花，拭淚！」

▲朱學恒表示，「浩宇你真是太棒了，接下來就是去當兵了」。（圖／翻攝自朱學恒的阿宅萬事通事務所）

其他網友看了紛紛留言「恭喜投筆從戎」、「中壢人好棒棒」、「宅神太神了，早預計會成功。中壢人也太狂了」、「超過81940以上的中壢人，為了王先生去投票，他該為自己感到驕傲嗎」、「弄到沒人敢挺自己，也是不簡單」、「見證歷史的一刻，中壢人真棒。」