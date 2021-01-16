罷王過關！葉毓蘭發文「別漠視人民聲音」　還有1句話疑暗諷陳學聖

▲葉毓蘭（右1）15日出席罷王總部晚會。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）

記者蘇晏男／台北報導

「罷王」投票16日通過8萬1940票罷免門檻，民進黨桃園市議員王浩宇確定被罷免。對此，國民黨立委葉毓蘭晚間在臉書表示，看到中壢選民以超過84000票，給所有民選官員上了重要的一課，未來所有民代、民選首長，不要輕忽人民的力量、不要漠視人民的聲音。

葉毓蘭憶起下午4時許，看到罷王總部開記者會說努力不夠，投票率差1成，她的心情掉到谷底，因為媒體對於罷王的報導不多，且門檻非常高，雖然王浩宇以1萬6000多票就當選桃園市議員，不過要罷免他，需要將近8萬2000張票，難度一樣。

葉毓蘭表示，這個星期在她的粉專作了兩張「罷王別譏」的哏圖，細數王浩宇在任內的荒唐言行，也配合黨團去參加選前的罷王團結之夜。她的FB好友們也都在關心倒宇是否成功。

此外，葉毓蘭文中還強調，「但是今天我很自我節制，生怕不小心違反選罷法，不敢對倒宇投票表示任何意見」。

其實，前國民黨立委陳學聖16日下午疑似在個人臉書拉票，被網友發現後，立刻編輯貼文，但紀錄仍在；而在投票日涉嫌拉票，恐違反《公職人員選罷法》，最高可處500萬元罰鍰。

▼葉毓蘭16日晚間臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員葉毓蘭）