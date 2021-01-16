　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

▲▼內閣總辭合影,促轉會主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

▲促轉會主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

促轉會擬立法提高政治受難者賠償金，並由政府編列預算、不當黨產挹注，引發國民黨主席江啟臣日前質疑「不曉得為什麼一定要扯到國民黨的黨產」。對此，促轉會主委楊翠16日表示， 將收歸國有的不當黨產用在賠償受難者，非常合理。

促進轉型正義委員會日前公告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，提高權利回復條例的賠償標準，若因生命受到侵害，包括被執行死刑、擊斃、緝捕致死、刑求致死或失蹤，將賠償新台幣1000萬元，財源則由政府編列預算，和追討收歸國有的不當黨產來挹注。

台灣教授協會、政治受難者團體聯合工作小組16日於台大社科院梁國樹國際會議廳舉辦「轉型正義工程：檢視、回顧與前瞻」研討會，與會者包括楊翠、監察委員蔡崇義、前民進黨立委尤美女等人。

楊翠在會前受訪時表示，根據《促轉條例》規定，收歸國有的不當黨產要設置特種基金，而特種基金很大的部分就是要做轉型正義的工作，因此「將收歸國有的不當黨產用在賠償受難者，非常合理。」

▲▼蔣萬安受訪回應 返還兩蔣時期遭沒收財產 提案還受害者公道。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，國民黨立委蔣萬安日前提出《威權統治時期人民受損權利回復條例》修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍涵蓋兩蔣時代，此案獲得國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等立委連署，並被解讀為在選戰前擺脫父祖輩留下來的歷史包袱。

對此，楊翠說，她正面肯定蔣萬安願意提出版本，轉型正義是整個國家的事，樂見各黨願意提出意見，擴大討論空間，找出最好的方案。

至於有關政府移除威權象徵、公布白色恐怖檔案，楊翠指出，中正紀念堂就是指標性的威權象徵，這是在轉型正義工程必須面對的，促轉會會繼續和文化部討論協商，找出最好的方案。

楊翠說明，有關地方的威權象徵移除，過去都有在做，已經移除或正在移除有360個。至於相關檔案的開放，楊翠則說，促轉會和檔案局合作，加速政治檔案的解密，擴大清查。

其他人也看了這些新聞...

► 丁允恭把辦公室當炮房　監察院「11:0」通過彈劾
► 丁允恭坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次
 總統府發言人驚爆4劈逼墮胎　前女友親曝床照！揭丁允恭渣男行徑

振興一下我們的美麗

ET快訊
10種意想不到的癌症症狀　皮膚癢、耳朵痛也要注意
半裸妹被「關鐵籠5年」！主使者曝光　名模夢全碎
快訊／高雄惡火「1歲女嬰」宣告不治！屋內4人身亡
王浩宇罷免案投票　現場排隊情況曝光
快訊／吊橋下驚見屍體！　雨衣遮蓋露出一雙腿
母過世「兄妹上吊陪葬」！遺書留百萬還債　表弟難過：根本沒借過

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

張瀞分散布假消息判賠20萬　謝長廷：至少有個是非曲直

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時...忘口罩多跑一趟

自爆AIT拜訪關切台灣5G發展　游錫堃致歉：講得太簡化引誤會

台灣首列全球衝突最高風險地區　蘇貞昌：被關注不意外

蘇貞昌談丁允恭：公領域任何不當都應懲處

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

田馥甄不每天洗頭全因「客家人節儉」　黃子佼讚她英文實力「小時候是小老師」

兒勸媽學投資！意外發現佛系帳戶 她「13張台積電放到0成本」超衝擊

烈火焚車曝！湖口休息站轎車爆燃　YT達爾愛駒遭燒傷：早知不上廁所

周杰倫豪送《頭文字D》AE86！　王俊凱爽到手抖：以後的豆腐我來守護

鬼鬼忙1年不發年終：今年努力補上！　有看《未來媽媽》？自CUE看禾浩辰「這部戲」

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

共機擾台廣播互嗆　不明聲源怒飆「閉上你的臭嘴巴」

台中百人青諮會提案51件參採8成　盧秀燕：每個意見都寶貴

促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

嘉義聞人洪鴻彬出殯前夕...韓國瑜低調致哀　黃敏惠擔任點主官

張瀞分散布假消息判賠20萬　謝長廷：至少有個是非曲直

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時...忘口罩多跑一趟

自爆AIT拜訪關切台灣5G發展　游錫堃致歉：講得太簡化引誤會

台灣首列全球衝突最高風險地區　蘇貞昌：被關注不意外

蘇貞昌談丁允恭：公領域任何不當都應懲處

外星人的美甲潮流？IG獵奇創作在指甲黏仙女棒　把手變吹泡泡工具

郭靜首登《飢餓》挑戰人體蜈蚣走吊橋　崩潰累爆大喊：絕望

英變種病毒可能「在美國流行」　美CDC警告：時間點就在3月

《再見王子》棉花糖宣布回歸！　休7年「突發4關鍵字」粉絲爆雞皮

川普爆反擊「挺彈劾」10名背叛者！急召顧問密會　搶救黨內聲勢

年終大掃除　環保局：台南小年夜、除夕都加班清運

悼扁媽病逝　賴清德讚：她是一位偉大的母親

塞爾提克1周沒出賽大勝魔術27分　布朗21分領團隊6人上雙　

大麥克指數出爐！央行解讀：不適合用來評估均衡匯率

10種意想不到的癌症症狀！皮膚癢、耳朵痛也要注意

政治熱門新聞

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

陳水扁：家母睡夢中安詳辭世　「她說她要睡了」

快訊／力挺丁允恭　C女秀婚照：我們會更努力的活著

賴清德親寄新年賀函　哈佛學長驚呼這真「德」是「泰」誇張了

快訊／丁允恭坦承與Y女在辦公室發生性行為、墮胎2次

王浩宇罷免案投票！太陽露臉排隊人龍短不費時

扁媽病逝　陳水扁去年曾說：或許這是最後一次母親節

扁媽辭世　陳致中發溫情合照悼念祖孫情

廖國棟大暴瘦　 被問「冤枉？」頻點頭

高嘉瑜白眼反擊天秤座可怕　網一句話突破

NCC編155億補助電信業者　藍委提全數減列

綠營狂轟楊志良！國民黨反擊

王世堅嗆丁允恭「最好閉嘴」

批國民黨打亂防疫秩序！簡舒培轟：鬧夠了吧

更多熱門

相關新聞

吳怡農選主委　箭指蔣萬安的奇兵

吳怡農選主委　箭指蔣萬安的奇兵

蔡英文總統欽定力挺的新境界基金會副執行長吳怡農，「同額競選」民進黨的台北市黨部主委。這是民進黨新生代政治明星的政治歷練培養布局，意味著年輕人在民進黨內竄起的機會優於其他的政黨，突顯民進黨重視與重用年輕人發展的政治氛圍與形象。

吳怡農願合作轉型正義　蔣萬安回應了

吳怡農願合作轉型正義　蔣萬安回應了

吳怡農下戰帖　蔣萬安這樣說

吳怡農下戰帖　蔣萬安這樣說

台灣基進批蔣萬安：拿受難者的血墊高自己

台灣基進批蔣萬安：拿受難者的血墊高自己

促轉會：因國家不法行為致死可獲賠

促轉會：因國家不法行為致死可獲賠

關鍵字：

楊翠促轉會蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

新北5歲童指甲被拔光虐死　恐怖外婆求法官：想回家

愛犬頭破流血　她見殘骸眼淚秒乾

母親聖誕節過世兄妹輕生　現場留百萬要還表弟

只買2檔ETF！台大40K男2年賺760萬

路邊驚見「碳烤10…」新莊男一看單位心都碎了

小白被餵只給看半臉！網見牠笑歪

極品台男求復合　女友爆發4句神反擊

有人公園遛獅子！飼主無奈喊冤望

12秒恐怖慎入　女孩長髮藏頭蝨王國

余苑綺少外食不碰油炸罹癌1關鍵

孫協志《叱咤風雲》畫面全刪光！

車主會去好市多換輪胎嗎？內行人曝真相

考古挖到千根象牙　專家驚喊：快埋起來

趙少康預言2024總統當選人　沈玉琳：台灣沒救了

快訊／陳水扁母親陳李慎病逝　享壽94歲

更多

最夯影音

更多
周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑

周杰倫.昆凌合體放閃「一直轉頭偷瞄」　她「不得已才開藍寶堅尼」技術被女兒質疑
《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

《叱咤風雲》正式預告｜周杰倫監製｜昆凌、曹佑寧、范逸臣主演

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

驚悚撞擊畫面曝！新北騎士急煞自摔　下秒遭公車輾過…爆頭慘死

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

女友媽發現他開BMW、買預售屋　回家要求女兒分手重新相親！

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

長輩贊助新婚夫妻50萬買房基金　老公掏存款湊300萬All in台積電

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面