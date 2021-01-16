促轉會擬收歸不當黨產賠償政治受難者　楊翠：非常合理

▲促轉會主委楊翠。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

促轉會擬立法提高政治受難者賠償金，並由政府編列預算、不當黨產挹注，引發國民黨主席江啟臣日前質疑「不曉得為什麼一定要扯到國民黨的黨產」。對此，促轉會主委楊翠16日表示， 將收歸國有的不當黨產用在賠償受難者，非常合理。

促進轉型正義委員會日前公告「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例草案」，提高權利回復條例的賠償標準，若因生命受到侵害，包括被執行死刑、擊斃、緝捕致死、刑求致死或失蹤，將賠償新台幣1000萬元，財源則由政府編列預算，和追討收歸國有的不當黨產來挹注。

台灣教授協會、政治受難者團體聯合工作小組16日於台大社科院梁國樹國際會議廳舉辦「轉型正義工程：檢視、回顧與前瞻」研討會，與會者包括楊翠、監察委員蔡崇義、前民進黨立委尤美女等人。

楊翠在會前受訪時表示，根據《促轉條例》規定，收歸國有的不當黨產要設置特種基金，而特種基金很大的部分就是要做轉型正義的工作，因此「將收歸國有的不當黨產用在賠償受難者，非常合理。」

▲國民黨立委蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）



此外，國民黨立委蔣萬安日前提出《威權統治時期人民受損權利回復條例》修法，主張政府應返還不法取得的人民財產，適用範圍涵蓋兩蔣時代，此案獲得國民黨主席江啟臣、黨團總召林為洲等立委連署，並被解讀為在選戰前擺脫父祖輩留下來的歷史包袱。

對此，楊翠說，她正面肯定蔣萬安願意提出版本，轉型正義是整個國家的事，樂見各黨願意提出意見，擴大討論空間，找出最好的方案。

至於有關政府移除威權象徵、公布白色恐怖檔案，楊翠指出，中正紀念堂就是指標性的威權象徵，這是在轉型正義工程必須面對的，促轉會會繼續和文化部討論協商，找出最好的方案。

楊翠說明，有關地方的威權象徵移除，過去都有在做，已經移除或正在移除有360個。至於相關檔案的開放，楊翠則說，促轉會和檔案局合作，加速政治檔案的解密，擴大清查。

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